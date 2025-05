Banjo-Kazooie il compositore ha spiegato perché difficilmente verrà sviluppato un nuovo capitolo

© Game-experience.it - Banjo-Kazooie, il compositore ha spiegato perché difficilmente verrà sviluppato un nuovo capitolo Banjo-Kazooie difficilmente vedrà un nuovo capitolo. A dirlo è stato Grant Kirkhope, il celebre compositore del gioco, che ha spiegato in una recente intervista perché le speranze sono quasi nulle. Il suo messaggio, inizialmente diffuso sui social con un laconico “zero speranze”, ha scatenato forti reazioni tra i nostalgici dell’era Nintendo 64. Ma Kirkhope, con grande onestà, ha chiarito che il problema è complesso e poggia su più fattori.Grazie ad Eurogamer scopriamo che in primo luogo c’è una questione di interesse da parte di Rare, lo studio originale. Secondo Kirkhope, la voglia di rilanciare Banjo-Kazooie semplicemente non c’è più, e anche Microsoft – che ora possiede lo studio – non avrebbe intenzione di spingere in quella direzione, limitandosi a fare da spettatore. 🔗 Nonostante la fama duratura e l’affetto dei fan,vedrà un. A dirlo è stato Grant Kirkhope, il celebredel gioco, che hain una recente intervistale speranze sono quasi nulle. Il suo messaggio, inizialmente diffuso sui social con un laconico “zero speranze”, ha scatenato forti reazioni tra i nostalgici dell’era Nintendo 64. Ma Kirkhope, con grande onestà, ha chiarito che il problema è complesso e poggia su più fattori.Grazie ad Eurogamer scopriamo che in primo luogo c’è una questione di interesse da parte di Rare, lo studio originale. Secondo Kirkhope, la voglia di rilanciaresemplicemente non c’è più, e anche Microsoft – che ora possiede lo studio – non avrebbe intenzione di spingere in quella direzione, limitandosi a fare da spettatore. 🔗 Game-experience.it

