Bandiere jugoslave al corteo del Primo Maggio uno sfregio alla democrazia

sfregio alla democrazia, ai martiri delle foibe e agli esuli dal confine orientale d’Italia. Chiediamo l’intervento delle autorità competenti. I sindacati prendano le distanze e isolino questi jugonostalgici”. Ad affermarlo con una nota il Comitato 10 Febbraio. 🔗 Triesteprima.it - Bandiere jugoslave al corteo del Primo Maggio, "uno sfregio alla democrazia" TRIESTE - “Un gesto ignobile, uno, ai martiri delle foibe e agli esuli dal confine orientale d’Italia. Chiediamo l’intervento delle autorità competenti. I sindacati prendano le distanze e isolino questi jugonostalgici”. Ad affermarlo con una nota il Comitato 10 Febbraio. 🔗 Triesteprima.it

Primo maggio in corteo: "Chiediamo più sicurezza" - EMPOLI Una giornata e sei cortei. Il Primo maggio è alle porte e la Cgil è già impegnata nell’organizzazione di iniziative su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa. Il tema nazionale verterà sulla salute e sulla sicurezza sui posti di lavoro. Tutti "Uniti per un lavoro più sicuro", in un Paese dove le morti bianche non accennano a diminuire. L’appuntamento centrale sarà a Empoli, con il corteo unitario Cgil Cisl e Uil, che partirà alle 9. 🔗lanazione.it

Corteo pro Palestina senza preavviso: bruciate bandiere israeliane e Usa, la Digos al lavoro - Bologna, 19 marzo 2025 – La Digos è al lavoro sulla manifestazione di ieri, non preavvisata, organizzata dai Giovani Palestinesi per protestare contro la violazione del cessate il fuoco, da parte di Israele, a Gaza, con bombardamenti e oltre 400 morti. MANIFESTAZIONE PRO PALESTINA Durante il corteo, che ha visto la partecipazione di circa 400 persone, partito alle 20,40 da piazza Maggiore e conclusosi, dopo circa due ore di cammino, in piazza dell’Unità, sono stati bruciati manifesti con la bandiera di Israele e degli Stati Uniti. 🔗ilrestodelcarlino.it

L’urlo del corteo per la libertà. Seimila persone con fiori e bandiere: "Fuori i fascisti da Reggio Emilia" - Risposta forte, numerosa e compatta: Reggio Emilia é antifascista. Lo hanno testimoniato e urlato a gran voce in tantissimi, cittadini e cittadine – circa seimila persone in totale –, che ieri pomeriggio hanno preso parte al corteo che ha percorso le vie del centro città fino ad arrivare in piazza Martiri del 7 Luglio. Nutritissima anche la presenza dei politici reggiani, dal sindaco in carrozzina alla testa del corteo, agli assessori e consiglieri del Comune di Reggio, presenti anche tutti i sindaci della Provincia, il presidente della Provincia, i consiglieri e assessori regionali ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Corteo del primo maggio a torino, bruciate bandiere di usa, israele e europa in piazza solferino - La manifestazione del primo maggio a Torino si è conclusa con la protesta dei collettivi antagonisti che hanno bruciato le bandiere di Stati Uniti d’America, Israele e Europa in piazza Solferino, susc ... 🔗gaeta.it

Primo maggio: a Torino bruciate bandiere Usa, Israele e Ue - Al termine del corteo del Primo Maggio dal palco di piazza Solferino sono state bruciate una bandiera Usa, di Israele e dell'Europa. L'azione è stata compiuta da esponenti dei collettivi antagonisti, ... 🔗ansa.it

Primo Maggio a Torino, gli antagonisti bruciano le bandiere di Usa, Israele e Ue al corteo - Durante il corteo del Primo Maggio a Torino, alcuni esponenti dei collettivi antagonisti hanno bruciato le bandiere di Stati Uniti, Israele e Unione Europea. L’azione è avvenuta sul palco di piazza So ... 🔗informazione.it