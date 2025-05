Balzarini se lo chiede sull’inchiesta curve | Io capisco la rabbia del mondo Juve e mi domando perché c’è questa differenza con l’Inter?

Balzarini, giornalista, ha espresso un parere sull’evoluzione dei fatti relativi all’inchiesta curve: la domanda con cui chiosa il pensiero coinvolge Juve e InterGianni Balzarini non afferra il motivo che si cela dietro la differenza di trattamento tra Juve e Inter in merito all’evoluzione dell’inchiesta sulle curve. Il suo pensiero, espresso sul proprio canale You Tube, si chiude con una domanda che vi proponiamo di seguito.PAROLE – «Io intendo la rabbia del mondo Juve: la capisco, ma non è che ci si può fare molto. Qui non è una questione di Inter o Juventus, è una questione di giustizia sportiva. Non si tratta di essere sfavorevoli nei confronti dell’Inter o favorevoli nei confronti della Juventus, contro la Juventus a favore dell’Inter. La domanda è perché? Perchè? perché questa differenza?» . 🔗 Juventusnews24.com - Balzarini se lo chiede sull’inchiesta curve: «Io capisco la rabbia del mondo Juve e mi domando perché c’è questa differenza con l’Inter?» , giornalista, ha espresso un parere sull’evoluzione dei fatti relativi all’inchiesta: la domanda con cui chiosa il pensiero coinvolgee InterGianninon afferra il motivo che si cela dietro ladi trattamento trae Inter in merito all’evoluzione dell’inchiesta sulle. Il suo pensiero, espresso sul proprio canale You Tube, si chiude con una domanda che vi proponiamo di seguito.PAROLE – «Io intendo ladel: la, ma non è che ci si può fare molto. Qui non è una questione di Inter ontus, è una questione di giustizia sportiva. Non si tratta di essere sfavorevoli nei confronti delo favorevoli nei confronti dellantus, contro lantus a favore del. La domanda è? Perchè??» . 🔗 Juventusnews24.com

