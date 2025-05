Bali come Spagna e Portogallo | blackout esteso e turisti nel panico

Bali questo pomeriggio, con pesanti disagi per i turisti, il commercio e i servizi pubblici. Il blackout è iniziato intorno alle 15:00 ora locale ed è durato circa due ore, con effetti persistenti ancora avvertiti in diverse aree. Secondo la società di servizi statali PLN Bali, . Bali come Spagna e Portogallo: blackout esteso e turisti nel panico L'Identità. 🔗 Lidentita.it - Bali come Spagna e Portogallo: blackout esteso e turisti nel panico Una massiccia interruzione di corrente ha colpito l’isola diquesto pomeriggio, con pesanti disagi per i, il commercio e i servizi pubblici. Ilè iniziato intorno alle 15:00 ora locale ed è durato circa due ore, con effetti persistenti ancora avvertiti in diverse aree. Secondo la società di servizi statali PLN, .nelL'Identità. 🔗 Lidentita.it

Approfondimenti da altre fonti

Cinque secondi per mandare in tilt Spagna e Portogallo: le cause del blackout e le conseguenze anche per gli italiani - Il peggio sembra essere passato: Spagna e Portogallo stanno tornando alla normalità dopo il gigantesco blackout che ha letteralmente spento i due paesi mandando in tilt qualsiasi servizio. Restano due problemi: le ripercussioni sui trasporti, con l'inevitabile coinvolgimento di altri paesi per... 🔗today.it

Il blackout di Spagna e Portogallo può verificarsi anche in Italia? Ecco perché il vero punto debole è la rete elettrica (e non le rinnovabili) - Sono passate poco più di 24 ore da quando Spagna e Portogallo hanno ripristinato la fornitura di energia elettrica. Ancora non si sa con esattezza cosa abbia causato l’imponente blackout che lunedì 28 aprile ha lasciato al buio l’intera penisola iberica. Dopo che Red Eléctrica – il gestore della rete spagnola – ha escluso le ipotesi di un attacco informatico o di un evento meteorologico anomalo, è iniziato un vero e proprio processo alle rinnovabili. 🔗open.online

Blackout in Spagna e Portogallo, ora sotto accusa finiscono le rinnovabili - Ieri in Spagna, Portogallo e parti della Francia meridionale si è consumato il più grande blackout della storia in Europa. L’intera penisola iberica si è ritrovata senza energia elettrica. Treni fermi, metropolitane bloccate, semafori spenti, sistemi di pagamento elettronici non funzionanti e molto altro ancora. Di fatto la civiltà ha smesso di funzionare per qualche ora. Ad oggi non si ha ancora la certezza di cosa abbia causato il blackout, ma una delle ipotesi più gettonate indica come colpevole le energie rinnovabili. 🔗panorama.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bali, maxi-blackout spegne l'isola: aeroporto al buio e traffico in tilt. Cosa sta succedendo; Indonesia, mega blackout spegne Bali: aeroporto in tilt; La Farnesina monitora la situazione in Spagna e Portogallo, cittadini italiani contattati dopo il blackout; Indonesia, vietati convivenza e sesso fuori dal matrimonio: leggi valide anche per i turisti, cosa si rischia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Bali, maxi-blackout spegne l'isola: aeroporto al buio e traffico in tilt - Maxi-blackout a Bali. L'isola, paradiso dei turisti in Indonesia, è al buio. Interessato anche l'aeroporto, come ha spiegato la società di servizi pubblici ... 🔗msn.com

Blackout in Spagna e Portogallo: cosa è successo (davvero) - Interconnessioni deboli, accumuli insufficienti e nucleare rigido tra le cause. Bisogna investire in batterie, pompaggi, inverter avanzati e demand response. 🔗qualenergia.it

Blackout in Spagna e Portogallo, perché è stato così devastante - Le reti elettriche dei due paesi sono allo stesso tempo strettamente legate tra loro e isolate dal resto d'Europa. Nel frattempo la situazione è tornata alla normalità ... 🔗wired.it