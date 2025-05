Bacoli negano accesso a donna disabile al lido Della Ragione | Li abbiamo denunciati

Vietato l’accesso a una donna disabile su un lido a Bacoli. Il sindaco: “Abbiamo denunciato lo stabilimento” - È stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione a raccontare, sui social, l'episodio. Alla donna, disabile, sarebbero stati chiesti 8 euro per accedere allo stabilimento balneare.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Anziana invalida respinta dal lido a Bacoli, scatta la denuncia - Ieri il Comune di Bacoli ha denunciato uno stabilimento balneare che, tra Miseno e Miliscola, ha impedito l’accesso in spiaggia ... 🔗internapoli.it

