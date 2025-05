Baciatemi il c*** Trump la frase shock ai microfoni | con chi ce l’ha adesso

Thesocialpost.it - “Baciatemi il c***”. Trump, la frase shock ai microfoni: con chi ce l’ha adesso Durante una cerimonia accademica affollata, l’ex presidente americano ha attirato nuovamente l’attenzione con una dichiarazione dal tono irriverente. Questa volta, a farne le spese non sono stati capi di Stato o rivali politici, ma le figure di spicco dell’industria tecnologica. L’occasione è stata un discorso tenuto davanti a migliaia di studenti universitari, in cui ha mescolato provocazioni e riferimenti ai propri successi.“Mi odiavano, ora mi baciano il culo”Parlando a giovani laureandi, l’ex presidente ha incoraggiato i presenti a non adattarsi, ma a sovvertire le regole del gioco: «Se volete fare strada, dovete rompere il sistema», ha dichiarato, strappando applausi e qualche risata. Nel fare esempi dei suoi traguardi, ha poi aggiunto: «Elon è straordinario, ma ora li conosco tutti. 🔗 Thesocialpost.it

Clamoroso scontro tra Trump e il Lesotho: la frase del presidente che fa impazzire gli africani - "Nessuno ne ha mai sentito parlare": il presidente americano Donald Trump lo ha detto nel suo primo discorso al Congresso parlando del Lesotho. E secondo il governo del paese africano, avrebbe esagerato. Dunque, la reazione delle autorità lesothiane, come riporta Italia Oggi, non si è fatta attendere: hanno spiegato che il Lesotho è noto come Kingdom in the sky, "l'unico paese al mondo interamente sopra i mille metri di altitudine, una quota che gli indici di gradimento di certi politici non hanno mai raggiunto". 🔗liberoquotidiano.it

