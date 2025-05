Aveva preso l' abitudine di scaricare i suoi rifiuti in terra vicino ai bidoni di un' azienda | trovata e multata

rifiuti indifferenziati nell’area dei bidoni aziendali di una nota agenzia di comunicazione in zona Fiera. Il caso. 🔗 Forlitoday.it - Aveva preso l'abitudine di scaricare i suoi rifiuti in terra vicino ai bidoni di un'azienda: trovata e multata È stata identificata e sanzionata con una multa da 200 euro la presunta autrice di uno scarico abusivo, una donna che lo scorso mese di aprile, per ben due volte, avrebbe abbandonatoindifferenziati nell’area deili di una nota agenzia di comunicazione in zona Fiera. Il caso. 🔗 Forlitoday.it

Il retroscena: "Il Como aveva praticamente preso Eric Garcia dal Barcellona". Cosa è successo a gennaio - Nell`inverno di fuochi d`artificio sul mercato da parte del Como, poteva rientrare anche un altro colpo da novanta: Eric Garcia, difensore classe... 🔗calciomercato.com

Non aveva preso neanche in considerazione l'ipotesi che a volerlo salutare fosse il leader dei Duran Duran. E invece... - «Dopo giovedì sono venuti a dirmi che Simon Le Bon voleva salutarmi, perché gli ero piaciuto, il problema è che io avevo capito Salmo, che ha quel nickname (@lebonski), poi l’ho incontrato e abbiamo fatto anche una foto insieme. È stato forse l’evento più divertente di questa settimana, mi ha reso orgoglioso. Mi ha detto che gli è piaciuta la mia esibizione, ha visto molta energia». Olly, da Sanremo Giovani ai Big del Festival ... 🔗iodonna.it

«Tim Lovejoy aveva probabilmente ragione, per essere onesti! Sono andato al cervo di Ian Poulter e sapevo che Tim stava andando, quindi ho preso un grande poster dicendo: “È solo Ray Parlour!” “: L’ammissione della leggenda dell’Arsenal sull’iconico obiettivo finale della Coppa d’Inghilterra - Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Una delle linee più iconiche del commento di calcio inglese negli anni 2000 non proveniva da artisti del calibro di John Motson, Barry Davies, Martin Tyler o uno dei grandi hit di commenti dell’era. 🔗justcalcio.com

