Avellino Nargi verso l’azzeramento della giunta | Valuto le mie decisioni

© Avellinotoday.it - Avellino, Nargi verso l’azzeramento della giunta: "Valuto le mie decisioni" Avellino, dopo che l’ex sindaco Gianluca Festa ha riunito consiglieri comunali e assessori in una conferenza stampa presso il comitato di "Viva la Libertà" e "Davvero", che ha assunto il tono di una dimostrazione di forza politica. 🔗 Si apre una fase critica per l’amministrazione comunale di, dopo che l’ex sindaco Gianluca Festa ha riunito consiglieri comunali e assessori in una conferenza stampa presso il comitato di "Viva la Libertà" e "Davvero", che ha assunto il tono di una dimostrazione di forza politica. 🔗 Avellinotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Avellino, Nargi verso l’azzeramento della giunta: "Valuto le mie decisioni" - Si apre una fase critica per l’amministrazione comunale di Avellino, dopo che l’ex sindaco Gianluca Festa ha riunito consiglieri comunali e assessori in una conferenza stampa presso il comitato di "Viva la Libertà" e "Davvero", che ha assunto il tono di una dimostrazione di forza politica... 🔗avellinotoday.it

Laura Nargi risponde alle indiscrezioni su Gianluca Festa: "Avellino è stanca dei gossip, lasciatemi lavorare" - Un’indiscrezione sta facendo il giro di Avellino in queste ore: Gianluca Festa, ex sindaco della città, potrebbe essere presto chiamato a far parte della giunta del nuovo primo cittadino, Laura Nargi, con il ruolo di vice. Al momento, però, si tratta solo di voci, che non trovano conferma... 🔗avellinotoday.it

Camminata Rosa, il sindaco di Avellino Laura Nargi riceve la maglia dell'undicesima edizione - Questa mattina, il sindaco di Avellino Laura Nargi ha partecipato all’iniziativa "Il bene fa bene", promossa da The Power of Pink e dal dottor Carlo Iannace. Presso il Circolo della Stampa, l'evento è stato caratterizzato dall'assegnazione dei fondi di "Sette passi per un sorriso" e dalla... 🔗avellinotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Avellino, Nargi verso l’azzeramento della giunta: Valuto le mie decisioni; VIDEO - Nargi verso l'azzeramento della giunta: sto valutando con chi continuare Lab TV; Commissioni, la maggioranza vuole l'azzeramento. Genovese: «Nemici della democrazia». Nargi: «L'opposizione pessima “maestrina”»; Avellino, crisi al Comune, il Pd lancia l’allarme: La città è paralizzata, bisogna tornare al voto. 🔗Ne parlano su altre fonti

Nargi: «Pronta ad azzerare la giunta» - Diventa incandescente il clima al comune di Avellino. La sindaca Nargi pronta ad azzerare la giunta, in risposta ad una conferenza stampa del suo predecessore che aveva rivendicato a sé ... 🔗msn.com

Nargi minaccia l’azzeramento della giunta, ma senza festiani non c’è una maggioranza alternativa: 16 voti contro 16 - Se anche la sindaca di Avellino Laura Nargi dovesse dare seguito alla sua minaccia di questa mattina ("valuterò se azzerare la giunta"), non ci sarebbero i numeri per una nuova maggioranza. Non c'è un ... 🔗corriereirpinia.it

Crisi al Comune, Bellizzi: “scene imbarazzanti, nessun dialogo con Nargi” - AVELLINO – “Purtroppo ci troviamo di fronte ad una pagina terribile della politica avellinese, se di politica si può parlare, perché in realtà siamo di fronte veramente a delle scene imbarazzanti. Ho ... 🔗irpinianews.it