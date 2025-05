Avellino al via la manutenzione stradale | nuovo dispositivo del traffico in vigore dal 5 maggio

Avellino – A partire da lunedì 5 maggio 2025, dalle ore 8:30, entrerà in vigore un nuovo dispositivo del traffico predisposto dal Comune di Avellino per consentire l'avvio di lavori di manutenzione sulle strade cittadine. Il provvedimento, formalizzato da un'ordinanza firmata dal vicecomandante.

Manutenzione stradale, Nargi: Reperiti i fondi. Via agli interventi dopo l'approvazione del bilancio; Avellino, buche e strade dissestate: via al piano del Comune; Avellino, strade cittadine: pronti gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria; Malore mentre lavora, operaio di 42 anni muore a Sperone in provincia di Avellino.

