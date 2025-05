Avatar | Fuoco e cenere Zoe Saldana ritratta nella nuova foto del film e qualche spoiler su Neytiri

Avatar: Fuoco e cenere arriverà nei cinema di tutto il mondo a dicembre e il sito del magazine Empire ha condiviso una nuova foto di Neytiri, interpretata da Zoe Saldana. L'atteso nuovo capitolo della saga ideata da James Cameron riprenderà la storia da dove si era interrotta e lo scatto anticipa la situazione emotiva del personaggio femminile. Le anticipazioni su Neytiri Nel film Avatar: La via dell'acqua si è assistito alle tragiche conseguenze dello scontro tra Na'vi e uomini, tra cui la morte di Neteyam, il primogenito di Jake e Neytiri. In Avatar: Fuoco e cenere, come rivelato dall'attrice, il

