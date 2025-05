Avatar | Fuoco e Cenere le prime immagini rivela il ritorno della feroce Neytiri

Avatar: Fuoco e Cenere, le prime immagini rivela il ritorno della feroce Neytiri

Avatar: Fuoco e Cenere ha pubblicato la sua prima immagine ufficiale, che rivela Neytiri più feroce che mai nel sequel di James Cameron. Dopo l'enorme successo di Avatar: La via dell'acqua nel 2022, la fortunata saga fantascientifica di Cameron tornerà alla fine di quest'anno con il terzo capitolo di una serie che ne prevede cinque. La storia di Avatar: Fuoco e Cenere continuerà la saga di Jake Sully, interpretato da Sam Worthington, e Neytiri, interpretata da Zoe Saldaña, dopo la morte del loro figlio Neteyam, seguendo la coppia e i loro figli mentre affrontano la RDA e una violenta tribù Na'vi conosciuta come il Popolo delle Ceneri.

Dopo numerose immagini concettuali, Empire ha ora condiviso la prima immagine di Avatar: Fuoco e Cenere, che mostra Neytiri, interpretata da Saldaña, mentre tende la corda del suo arco, con il volto dipinto di warpaint e un'espressione feroce.

Avatar: Fuoco e Cenere includerà un avviso anti-intelligenza artificiale - James Cameron ha rivelato la notizia durante un incontro col pubblico in Nuova Zelanda, il nuovo capitolo di Avatar arriverà nei cinema italiani a dicembre. Secondo quanto riferito, il creatore e regista del franchise di Avatar James Cameron ha confermato che il terzo capitolo della saga, Avatar: fuoco e Cenere, in arrivo nei cinema a dicembre, includerà un disclaimer anti-IA. La notizia è trapelata durante un incontro di Cameron col pubblico in Nuova Zelanda per parlare del film in arrivo. 🔗movieplayer.it

Avatar: Fuoco e cenere, James Cameron conferma che sarà il film più lungo della saga - Avatar: Fuoco e cenere, James Cameron conferma che sarà il film più lungo della saga I film di Avatar di James Cameron si sono dimostrati estremamente divisivi, ma a prescindere da come la si pensi sul fatto che abbia dedicato una parte così importante della sua carriera alla serie, vedere Pandora sul grande schermo rimane uno spettacolo unico. Dalle giungle lussureggianti ai cieli azzurri e, in Avatar: La via dell’acqua del 2022, ai vasti oceani, il pianeta è visivamente mozzafiato. 🔗cinefilos.it

Avatar: Fuoco e Cenere, il Villaggio della Cenere nella nuova foto dal film - Avatar: Fuoco e Cenere, il Villaggio della Cenere nella nuova foto dal film Empire Magazine pubblica una nuova immagine di Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo atteso capitolo della pentalogia di Avatar di James Cameron. L’immagine introduce gli spettatori al Villaggio della Cenere. View this post on Instagram A post shared by Empire (@empiremagazine) Avatar: Fuoco e Cenere, quello che sappiamo Avatar: Fuoco e Cenere riprenderà subito dopo quegli eventi, quando Jake e Neytiri incontreranno il Popolo della Cenere, che Cameron ha lasciato intendere essere ... 🔗cinefilos.it

Avatar: Fuoco e Cenere, la reazione di chi ha visto il trailer: "Nuovo Oscar in arrivo!" - Durante lo scorso CinemaCon 2025, che si è tenuto a Las Vegas all'inizio di aprile, diversi membri della stampa hanno potuto dare un'occhiata in anteprima al trailer di Avatar: Fuoco e Cenere, che è ... 🔗cinema.everyeye.it

Avatar: Fire & Ash, svelate le prime scene dell’attesissimo terzo capitolo della saga - È passato più di un anno da quando, live dal D23 di Los Angeles, abbiamo condiviso con voi il titolo ufficiale del terzo capitolo della saga di Avatar ... sono arrivate le prime esaltanti ... 🔗bestmovie.it

Avatar: Fire and Ash, 3 cose che sappiamo con certezza sul nuovo film di Cameron - Il terzo capitolo promette atmosfere vulcaniche e toni più cupi, con l'introduzione di un nuovo clan Na'vi dalla natura bellicosa e imprevedibile. 🔗cinema.everyeye.it