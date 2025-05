Avanzano i lavori per la variante della via Emilia | le modifiche alla viabilità

Avanzano i lavori del cantiere per la variante di Castel Bolognese alla strada statale 9 Emilia, nonostante i molti disagi alla viabilità. Alcuni nuovi provvedimenti relativi al traffico saranno adottati a partire dal 5 maggio. Verrà riaperto il traffico locale sulla via S. Ilario a doppio senso.

