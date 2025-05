Autostrada A4 la stagione di Bergamo chiude per tre notti

notti di chiusura in vista per la stazione di Bergamo: Autostrade per l'Italia ha disposto lavori di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza dell'A4.Per questo motivo, nelle tre notti di lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 maggio, in tutti i casi con orario dalle 21 alle 5, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni (Milano e Brescia).In alternativa è consigliat0 utilizzare in entrata verso Milano la stazione di Dalmine; in entrata verso Brescia la stazione di Seriate.

Autostrada A4, chiude per tre notti la stazione di Bergamo: i provvedimenti - Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, la stazione di Bergamo resterà chiusa per tre notti: sempre tra le 21 e le 5, tra lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile, poi la notte successiva e tra giovedì 3 e venerdì 4 aprile. La stazione sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare a Dalmine e a Seriate, le due limitrofe. In settimana per lo stesso motivo sono previste altre chiusure. 🔗bergamonews.it

A4, ecco le chiusure notturne per l’ingresso a Bergamo - CHIUSURE NOTTURNE. Attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore: sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni. 🔗ecodibergamo.it

A4, il tratto Dalmine-Bergamo chiuso per una notte verso Brescia - Chiusura in vista nella frazione bergamasca dell’autostrada A4 per una notte. Dalle 22 di lunedì 17 alle 5 di martedì 18 marzo, non sarà infatti possibile percorre il tratto compreso tra Dalmine e Bergamo, in direzione Brescia. Una decisione dovuta alla necessità di interventi per la posa di cavi. A tal proposito, la stazione di Dalmine sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano. 🔗bergamonews.it

Autostrada A4 Bergamo, chiudono i caselli di Bergamo, Capriate e Ponte Oglio - Inizia una nuova settimana di chiusure lungo l'autostrada ... A4 Per il rifacimento delle barriere antirumore, dalle 21 di martedì 15 alle 5 di mercoledì 16 aprile, sarà chiuso il casello di ... 🔗bergamo.corriere.it

Autostrada A4 Bergamo, due notti di chiusura per il casello di Dalmine. Più altre in arrivo (anche domenica) - è stata ordinata la chiusura di entrambe le carreggiate dell’autostrada A4 (sia in direzione Bergamo che in direzione Venezia) nel tratto compreso tra i caselli di Montecchio e Montebello ... 🔗bergamo.corriere.it

Autostrada A4, nella notte tra l’11 e il 12 aprile chiude il tratto da Seriate a Bergamo - Dalle 22 di venerdì 22 alle 6 di sabato 12 aprile sarà chiuso temporaneamente i l tratto dell’autostrada A4 che va da Seriate a Bergamo, in direzione Milano. Contemporaneamente, il casello di Seriate ... 🔗ecodibergamo.it