Automobile si schianta contro la vetrina di un negozio in via Umberto | feriti due giovani

Automobile si è schiantata contro una vetrina di un negozio di via Umberto, a pochi metri dalla via Etnea. Alla guida dell'auto ci sarebbe stato un anziano che, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un malore. Con l'uomo viaggiava anche la. 🔗 Cataniatoday.it - Automobile si schianta contro la vetrina di un negozio in via Umberto: feriti due giovani Un'si ètaunadi undi via, a pochi metri dalla via Etnea. Alla guida dell'auto ci sarebbe stato un anziano che, per cause ancora da chiarire, ha perso illlo del mezzo, probabilmente a causa di un malore. Con l'uomo viaggiava anche la. 🔗 Cataniatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidente a Samarate, perde il controllo al volante e si schianta contro un’automobile: 66enne muore in ospedale - Samarate (Varese), 3 aprile 2025 – È morto l’automobilista coinvolto nell’incidente avvenuto intorno alle 20 di ieri, mercoledì 2 aprile, in via Monteberico in zona Cascina Elisa, a Samarate, nel Varesotto. All’arrivo dei soccorsi – con tre ambulanze, due automediche e l’elisoccottero di Como – le condizioni dell’uomo erano apparse da subito molto gravi. Quando i sanitari del 118 lo avevano raggiunto il 66enne era infatti già in arresto cardiaco. 🔗ilgiorno.it

Perde il controllo del suv e si schianta contro la vetrina di un negozio: ferita una donna - Incidente questa mattina lungo la statale 113 all'altezza del comune di Spadafora. Una donna alla guida di un suv, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezza andandosi a schiantare contro un'auto in sosta e terminando la sua corsa contro la vetrina di un negozio della... 🔗messinatoday.it

Si schianta contro il guardrail per evitare un’auto - Perugia, 9 aprile 2025 – Si schianta contro il guardrail per evitare un’auto che proveniva dal senso opposto. Incidente stradale oggi, 9 aprile, sulla Statale 3 al km 22. Lanciato l’allarme al 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana e i sanitari del 118. La conducente, dopo l’incidente, è rimasta incastrata nella vettura. Sono stati i vigili del fuoco a estrarla dall’auto e a consegnarla poi ai sanitari del 118 per le cure del caso. 🔗lanazione.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Automobile si schianta contro la vetrina di un negozio in via Umberto: feriti due giovani; Tragedia sfiorata a Bergamo: auto si schianta contro la vetrina di un negozio; Cagliari, notte di incidenti: si scontrano su auto in sosta e vetrina; Auto sfonda la vetrina di un ristorante kebab e ferisce tre persone: tragedia sfiorata a Castronno. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente sull'Ofantina, auto finisce nella vetrina del bar: 4 feriti a Nusco - L'impatto sull'Ofantina, una delle auto finisce fuori strada e si schianta contro la vetrina del bar A rimanere ferite le due persone che viaggiavano a bordo della vettura, una Opel Astra, e altre due ... 🔗msn.com

Auto finisce contro la vetrina di un bar, quattro feriti - Due auto si sono tamponate e una è finita contro il locale pubblico di una stazione di servizio in provincia di Avellino. I feriti non sono in pericolo di vita ... 🔗gazzetta.it

Borghesiana, si schianta in auto contro un muro: 43enne muore nella notte - Si è schiantato contro un muro, dopo aver perso il controllo della sua auto. Tragedia nella notte in via di Vermicino, dove un uomo di 43 anni ha perso la vita intorno alle 2 all’altezza del civico 50 ... 🔗informazione.it