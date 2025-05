Autocarro contro il muro | detriti sulla linea ferroviaria corse sospese

linea ferroviaria Napoli-Bari a causa di un incidente stradale verificatosi questa sera nel territorio di Sant Arcangelo Trimonte in contrada Iscalogna.Un Autocarro, per cause da accertare, è andato a sbattere contro la spalla di un ponticello. I detriti del ponte sono precipitati sulla sottostante linea ferrata ed l”hanno danneggiato pesantemente.Immediata la chiusura della linea ferroviaria della importante linea con gravi ripercussioni per centinaia di utenti. Rete ferroviaria ha fatto ricorso a mezzi automobilistici per il trasbordo dei passeggeri.L'articolo Autocarro contro il muro: detriti sulla linea ferroviaria, corse sospese proviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it - Autocarro contro il muro: detriti sulla linea ferroviaria, corse sospese Tempo di lettura: < 1 minutoInterrotta laNapoli-Bari a causa di un incidente stradale verificatosi questa sera nel territorio di Sant Arcangelo Trimonte in contrada Iscalogna.Un, per cause da accertare, è andato a sbatterela spalla di un ponticello. Idel ponte sono precipitatisottostanteferrata ed l”hanno danneggiato pesantemente.Immediata la chiusura delladella importantecon gravi ripercussioni per centinaia di utenti. Reteha fatto ricorso a mezzi automobilistici per il trasbordo dei passeggeri.L'articoloilproviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it

