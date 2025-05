Autobus sbanda a Barcola e colpisce diverse auto

Barcola. Un autobus Flixbus sarebbe sbandato finendo contro le auto in sosta a Barcola, all'altezza della bar Franza. L'autobus, con targa bulgara, avrebbe sbandato sulla destra colpendo i veicoli parcheggiati a bordo strada. Fortunatamente.

