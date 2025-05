Auto travolge un gruppo di persone a Stoccarda La polizia | Otto feriti di cui tre in gravi condizioni

Stoccarda, auto travolge un gruppo di persone: diversi feriti, fermato il conducente - Momenti di terrore oggi 2 maggio a Stoccarda, in Germania, dove un’auto ha investito un gruppo di persone, provocando diversi feriti, di cui almeno tre in gravi condizioni. Lo hanno confermato la polizia e i vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. Le autorità, attraverso i canali ufficiali sul social X, hanno parlato di «un numero imprecisato di feriti», mentre le dinamiche dell’accaduto restano ancora poco chiare. 🔗open.online

Auto travolge un gruppo di 5 ragazzi vicino ad Alessandria: uno è all’ospedale in codice rosso - Cinque giovani sono stati travolti nella notte da un’auto in provincia di Alessandria. Da quanto emerso, i ragazzi, tre maggiorenni e due minorenni, di cui uno rimasto illeso, camminavano vicino al casello autostradale di Vignole Borbera, lungo la statale che da Borghetto porta ad Arquata Scrivia, e stavano rientrando a casa, intorno alle 4, dopo una serata passata in un locale della zona. Sul posto, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco di Novi, sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato tre ragazzi all’ospedale locale in codice giallo, mentre il quarto, più grave, ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Orrore a Mannheim, in Germania: un’auto travolge una folla di persone causando almeno due morti e 25 feriti - Orrore a Mannheim, in Germania: un’auto lanciata a folle velocità ha travolto un gran numero di persone che si apprestavano a festeggiare il Carnevale, causando almeno due morti e 25 feriti. Secondo quanto riferito dalla Bild, l’uomo alla guida del veicolo è stato fermato dagli agenti delle forze dell’ordine e arrestato. Orrore a Mannheim, in Germania: un’auto travolge una folla di persone causando almeno due morti e 25 feriti Subito dopo quello che appare a tutti gli effetti come un attentato, è scattata un’operazione nel centro cittadino: al momento “tutte le strade e i ponti che escono ... 🔗lanotiziagiornale.it

