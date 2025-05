Auto sulla folla a Stoccarda | diversi feriti guidatore fermato dalla polizia

Auto ha investito diverse persone a Stoccarda, in Germania, seminando il panico. A spiegarlo è stata la Bild che ha rilanciato una comunicazione della polizia locale, postata anche su X. Nel tweet è stato scritto che «le operazioni sono in corso. Al momento possiamo confermare diversi feriti. Si prega di non ostacolare il personale di emergenza sul posto e, se possibile, di evitare la zona». Secondo il quotidiano tedesco, che ha dato una prima ricostruzione dei fatti, una Mercedes Classe G ha investito una folla di persone su un attraversamento pedonale e tra i feriti ci sarebbe anche una donna con un passeggino. Almeno sei le persone coinvolte. Il conducente del veicolo è stato fermato dalla polizia che ora indaga sul movente dell’accaduto e sulla dinamica.Am #Olgaeck dauert unser Polizeieinsatz an. 🔗 Lettera43.it - Auto sulla folla a Stoccarda: diversi feriti, guidatore fermato dalla polizia Unha investito diverse persone a, in Germania, seminando il panico. A spiegarlo è stata la Bild che ha rilanciato una comunicazione dellalocale, postata anche su X. Nel tweet è stato scritto che «le operazioni sono in corso. Al momento possiamo confermare. Si prega di non ostacolare il personale di emergenza sul posto e, se possibile, di evitare la zona». Secondo il quotidiano tedesco, che ha dato una prima ricostruzione dei fatti, una Mercedes Classe G ha investito unadi persone su un attraversamento pedonale e tra ici sarebbe anche una donna con un passeggino. Almeno sei le persone coinvolte. Il conducente del veicolo è statoche ora indaga sul movente dell’accaduto edinamica.Am #Olgaeck dauert unser Polizeieinsatz an. 🔗 Lettera43.it

Su questo argomento da altre fonti

Germania, auto sulla folla a Stoccarda: diversi feriti. Fermato un uomo. Polizia: “Nessuna ipotesi esclusa” - Un’auto ha travolto un gruppo di persone nel centro di Stoccarda, in Germania. Sul posto ci sono diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. Lo scrivono la polizia e i vigili del fuoco su X. L’autista è stato fermato. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente stradale. “Le indagini procedono in ogni direzione e non si può ancora escludere nulla”, ha detto una portavoce della polizia all’Ansa, rispondendo alla domanda se quanto accaduto a Stoccarda, dove un’auto ha travolto un gruppo di persone, sia stato un incidente stradale o un attentato. 🔗ilfattoquotidiano.it

Auto sulla folla a Stoccarda: ci sono diversi feriti - Stoccarda, 2 maggio 2025 – Un'auto ha investito un gruppo di persone a Stoccarda, in Germania. Sul posto ci sono diversi feriti. Lo scrivono la polizia e i vigili del fuoco su X. Secondo la Bild l'autista è stato fermato. Non è ancora chiaro se si sia tratta di un incidente stradale. 🔗quotidiano.net

Germania, auto sulla folla a Stoccarda: diversi feriti. Fermato un uomo - Un’auto ha travolto un gruppo di persone nel centro di Stoccarda, in Germania. Sul posto ci sono diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. Lo scrivono la polizia e i vigili del fuoco su X. Secondo la Bild l’autista è stato fermato. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente stradale. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:50 nei pressi della fermata della metropolitana Olgaeck. Secondo quanto riportato dalla Bild, una Mercedes Classe G ha investito una folla di persone su un attraversamento pedonale. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Germania, auto sulla folla a Stoccarda: diversi feriti. Fermato un uomo; Ultima ora. Germania, auto sulla folla a Stoccarda: numerosi feriti; Auto sulla folla a Stoccarda: feriti. La Bild: fermato l'autista; Auto sulla folla a Stoccarda, ci sono diversi feriti: “Fermato l'autista”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Auto sulla folla a Stoccarda, ci sono diversi feriti: “Fermato l'autista” - Un'auto ha investito un gruppo di persone a Stoccarda, in Germania. Sul posto ci sono diversi feriti. Lo scrivono la polizia e i vigili del fuoco su X. Secondo la Bild l'autista è stato fermato. Non è ... 🔗repubblica.it

Auto sulla folla a Stoccarda: ci sono diversi feriti - L’autista della vettura è stato fermato. Non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un atto volontario ... 🔗msn.com

Germania, auto sulla folla a Stoccarda: diversi feriti. Fermato un uomo. Polizia: “Nessuna ipotesi esclusa” - Un’auto ha travolto un gruppo di persone nel centro di Stoccarda, in Germania. Sul posto ci sono diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. Lo scrivono la polizia e i vigili del fuoco su X. L’autista ... 🔗ilfattoquotidiano.it