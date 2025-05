Auto sulla folla a Stoccarda | ci sono feriti Nessuna pista è esclusa

Auto è un grosso suv Mercedes Classe G che è piombato su un gruppo di persone in attesa dell'Autobus. Tra i feriti anche una mamma con un bambino 🔗 Ilgiornale.it - Auto sulla folla a Stoccarda: ci sono feriti. Nessuna pista è esclusa L'è un grosso suv Mercedes Classe G che è piombato su un gruppo di persone in attesa dell'bus. Tra ianche una mamma con un bambino 🔗 Ilgiornale.it

Ne parlano su altre fonti

Monaco, auto travolge la folla. Bilancio tragico: 28 feriti, ci sono anche bambini in condizioni gravissime - Aggiornato il bilancio della strage a Monaco di Baviera, dove un uomo alla guida di un’auto ha travolto la folla di manifestanti dei Ver.Di, il sindacato dei servizi. La polizia ha parlato di 28 feriti, tra i quali anche bambini in condizioni gravi, ma non ha confermato la notizia della morte di una donna, come invece riportato dalla Sueddeutsche Zeitung. Chi era alla guida dell’auto La polizia, che anche all’Ansa ha smentito la notizia della morte di una donna, ha dichiarato che alla guida dell’auto c’era un 24enne afghano richiedente asilo che sarebbe stato fermato e condotto in ... 🔗dayitalianews.com

Terrore a Mannheim: auto piomba sulla folla, ci sono morti - Paura a Mannheim: un’auto si schianta contro i passanti, causando vittime e decine di feriti. Città blindata, scatta l’emergenza. La Germania sta attraversando un periodo di profonda instabilità, segnato da una combinazione di fattori economici, sociali e di sicurezza che mettono a dura prova il Paese. La crisi economica si fa sentire, con l’inflazione che pesa sulle famiglie e sulle imprese, mentre il malcontento sociale cresce, alimentato da proteste e tensioni politiche. 🔗cityrumors.it

Auto si lancia contro la folla nel nord di Israele: ferite 13 persone, alcune sono gravi. “L’attentatore è stato ucciso” - Un’auto si è lanciata contro la folla nel nord di Israele provocando 13 feriti, alcuni in gravi condizioni, tra cui una ragazza di 17 anni. La polizia dello Stato ebraico sta portando avanti le indagini, dopo l’uccisione del conducente, ma per il momento il caso viene considerato un “atto terroristico“. L’attacco è avvenuto nella giornata di giovedì nei pressi di Pardes Hanna-Karkur, cittadina nel distretto di Haifa, nella parte settentrionale del Paese. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Auto sulla folla a Stoccarda, ci sono diversi feriti: “Fermato l'autista”; Stoccarda, auto sulla folla: ci sono feriti. Fermato l’autista; Auto sulla folla a Stoccarda: feriti. La Bild: fermato l'autista; Germania, auto sulla folla a Stoccarda: tre feriti, arrestato l'attentatore. 🔗Cosa riportano altre fonti

Auto sulla folla a Stoccarda: ci sono feriti. Nessuna pista è esclusa - L'auto è un grosso suv Mercedes Classe G che è piombato su un gruppo di persone in attesa dell'autobus. Tra i feriti anche una mamma con un bambino ... 🔗msn.com

Auto sulla folla a Stoccarda, feriti. 'Fermato l'autista' - Un'auto ha investito un gruppo di persone a Stoccarda, in Germania. Sul posto ci sono diversi feriti. Lo scrivono la polizia e i vigili del fuoco su X. Secondo la Bild l'autista è stato fermato. Non è ... 🔗ansa.it

Germania, auto sulla folla a Stoccarda: diversi feriti. Fermato un uomo - Un’auto ha investito un gruppo di persone a Stoccarda, in Germania. Sul posto ci sono diversi feriti. Lo scrivono la polizia e i vigili del fuoco su X. Secondo la Bild l’autista è stato fermato. Non è ... 🔗ilfattoquotidiano.it