Auto si scontra con un’ambulanza a sirene spiegate e si ribalta nel fossato a Secugnago | grave un bimbo di tre anni

Poco dopo il mezzogiorno di oggi un'ambulanza che stava viaggiando a tutta velocità e a sirene spiegate si è scontrata con un'auto sulla SS9, la via Emilia, all'altezza di Secugnano. Nell'incidente sono rimaste coinvolte otto persone, di cui tre bambini. Il più piccolo di loro, un bimbo di tre anni, è quello che ha riportato le ferite più gravi ed è stato trasportato all'ospedale di Bergamo in elicottero.

