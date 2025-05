Auto si ribalta sulla Nazionale dopo lo schianto

ribaltata sulla Nazionale Appia a Maddaloni. L'incidente si è verificato in mattinata, nei pressi del distributore di carburante Toil.A causare il sinistro, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata una manovra improvvisa di un'altra vettura che avrebbe svoltato. 🔗 Casertanews.it - Auto si ribalta sulla Nazionale dopo lo schianto Una Lancia Y si ètaAppia a Maddaloni. L'incidente si è verificato in mattinata, nei pressi del distributore di carburante Toil.A causare il sinistro, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata una manovra improvvisa di un'altra vettura che avrebbe svoltato. 🔗 Casertanews.it

