Auto si ribalta dopo un incidente avvenuto in zona Stadio

Fortunatamente non sono state registrate gravi conseguenze o feriti nell'incidente che ha avuto luogo in zona Stadio, a Verona, nella mattinata di venerdì 2 maggio. In seguito ad uno scontro con una Kia avvenuto in via Leonardo Da Vinci, in prossimità con l'incrocio con via Longhena, un'auto si è ribaltata.

Doppio incidente stradale in corso Sommeiller a Torino: un'auto si ribalta, poco dopo altre due si scontrano - Doppio incidente stradale nella serata di ieri, martedì 29 aprile 2025, in corso Sommeiller a Torino. Intorno alle 23,30, un’auto si è scontrata con un’altra all’altezza dell’incrocio con via Paolo Sacchi, poi si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. Sono intervenuti gli agenti della polizia... 🔗torinotoday.it

Trani, auto si ribalta dopo un incidente: morte madre e figlia. La giovane era incinta - L’auto, dopo lo schianto con una utilitaria, si ribalta finendo fuori strada. All’interno madre e figlia: Rosa Mastrototaro, 63 anni, e Margherita Di Liddo, 32 anni. Quest’ultima, incinta, è morta sul colpo mentre la madre è deceduta in ospedale, dove era stata trasportata d’urgenza. È accaduto nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 aprile in Puglia, sulla strada che collega Andria a Bisceglie all’altezza di Trani. 🔗open.online

Camucia, auto si ribalta dopo l’incidente - Cortona (Arezzo), 9 aprile 2025 – Si scontrano due auto, una si ribalta. Incidente stradale oggi lungo il viale Giacomo Matteotti a Camucia, nel comune di Cortona. Lanciato l’allarme al numero di emergenza unico 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia municipale. Il conducente dell’auto ribaltata, una Fiat Panda di colore bianco, è stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco che hanno poi messo in sicurezza i mezzi coinvolti. 🔗lanazione.it

Auto si ribalta sull'Appia, due feriti: un automobilista riesce a uscire da solo dalle lamiere - Brutto incidente stradale, questa mattina, lungo l'Appia nel territorio di Maddaloni. Nei pressi del distributore di benzina, all'altezza della frazione di Montedecoro, si è ... 🔗msn.com

Maddaloni, incidente stradale sull'Appia: auto ribaltata e due feriti - Brutto incidente, questa mattina, lungo l'Appia nel territorio di Maddaloni. Nei pressi del distributore di benzina, all'altezza della frazione di Montedecoro, si è ribaltata ... 🔗msn.com

Si ribalta con l’auto, ferita lievemente una donna a Sciacca - Un incidente autonomo si è verificato nella mattinata di oggi in via Allende, a Sciacca, dove un’auto si è capovolta dopo essere finita contro un marciapiede. Alla guida del mezzo una donna, che, ... 🔗grandangoloagrigento.it