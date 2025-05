Auto piomba sulla folla a Stoccarda | decine di feriti arrestato il conducente

feriti – di cui tre in condizioni gravi – dopo che una Mercedes Classe G ha investito un gruppo di persone a Stoccarda, in Germania. Secondo le prime ricostruzioni l’incidente e’ avvenuto alle 17:50 a Charlottenplatz, un trafficato incrocio a piu’ corsie tra le Autostrade B14 e B27 nel centro della citta’. Un portavoce della polizia ha dichiarato al quotidiano tedesco “Bild” che “il numero esatto dei feriti non e’ ancora stato determinato”. Secondo testimoni oculari, anche una donna con un passeggino e’ stata investita.L’autista del veicolo e’ gia’ stato arrestato dalle Autorita’, come confermato dal portavoce della polizia. Non e’ ancora chiaro se il conducente della Mercedes abbia deliberatamente puntato l’Auto verso i pedoni o se si sia trattato di un incidente. 🔗 Secoloditalia.it - Auto piomba sulla folla a Stoccarda: decine di feriti, arrestato il conducente E’ salito a otto il bilancio dei– di cui tre in condizioni gravi – dopo che una Mercedes Classe G ha investito un gruppo di persone a, in Germania. Secondo le prime ricostruzioni l’incidente e’ avvenuto alle 17:50 a Charlottenplatz, un trafficato incrocio a piu’ corsie tra lestrade B14 e B27 nel centro della citta’. Un portavoce della polizia ha dichiarato al quotidiano tedesco “Bild” che “il numero esatto deinon e’ ancora stato determinato”. Secondo testimoni oculari, anche una donna con un passeggino e’ stata investita.L’autista del veicolo e’ gia’ statodallerita’, come confermato dal portavoce della polizia. Non e’ ancora chiaro se ildella Mercedes abbia deliberatamente puntato l’verso i pedoni o se si sia trattato di un incidente. 🔗 Secoloditalia.it

Terrore a Mannheim: auto piomba sulla folla, ci sono morti - Paura a Mannheim: un’auto si schianta contro i passanti, causando vittime e decine di feriti. Città blindata, scatta l’emergenza. La Germania sta attraversando un periodo di profonda instabilità, segnato da una combinazione di fattori economici, sociali e di sicurezza che mettono a dura prova il Paese. La crisi economica si fa sentire, con l’inflazione che pesa sulle famiglie e sulle imprese, mentre il malcontento sociale cresce, alimentato da proteste e tensioni politiche. 🔗cityrumors.it

Germania, un’auto piomba sulla folla a Monaco di Baviera: un morto e almeno quindici feriti - Orrore in Germania, dove un’auto è piombata sulla folla a Monaco di Baviera, provocando la morte di una donna e il ferimento di una quindicina di persone durante una manifestazione organizzata dal sindacato dei Verdi. L’uomo alla guida, la cui identità non è stata ancora rivelata, era al volante di una Mini Cooper che procedeva a grande velocità. Per cause ancora da accertare, ha travolto numerose persone. 🔗lanotiziagiornale.it

Tragedia a Lanciano: un’auto piomba sulla folla durante le celebrazioni del 25 aprile - Una mattina come tante, il cielo azzurro appena velato e la città che si sveglia lentamente. Le strade di Lanciano sono animate da una folla che cammina con passo tranquillo, immersa nei pensieri di una giornata dedicata alla memoria. Ma la tranquillità si spezza improvvisamente: un rombo di motore, urla, corpi che volano come foglie al vento. È il caos. >>“Non le piaccio, ha deciso così”. 🔗caffeinamagazine.it

