Auto aziendali e fringe benefit | come funziona la tassazione 2025

La pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del Decreto Bollette chiude finalmente il cerchio sul passaggio dal sistema di tassazione delle Auto aziendali ad uso promiscuo basato sulle emissioni di anidride carbonica al meccanismo che considera invece il tipo di alimentazione. La Manovra di bilancio 2025 ha infatti imposto, per il calcolo di contributi e tasse, di considerare per tutti i veicoli assegnati dallo scorso 1° gennaio il 50% del costo chilometrico annuo definito in base alle tabelle ACI, eccezion fatta per i veicoli elettrici ibridi plug-in e per quelli a batteria a trazione esclusivamente elettrica. Grazie ad un comma inserito in sede di conversione in legge del D.L. Bollette, sono stati esclusi dal meccanismo di tassazione della Manovra 2025, i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il prossimo 30 giugno.

Ecco le modifiche al dl bollette: fringe benefit auto, bonus frigo e tutele per i vulnerabili - Cambia il bonus elettrodomestici , che non sarà più con il click day . Arrivano le tutele graduali per i vulnerabili anche nel 2027. Per le auto aziendali c'è il salvataggio dalla nuova tassazione dei fringe benefit . Si amplia così il raggio d’azione del decreto bollette , che conclude l'esame in commissione alla Camera e si appresta all’approdo in Aula, lunedì, con la fiducia. Il provvedimento,.. 🔗feedpress.me

Piano UE per l'auto: 2,8 miliardi, spinta alle elettriche, stretta sulle auto aziendali e più morbidi sulla CO2 - Pochi cambiamenti alla linea già disegnata, si apre agli e-fuel e alla revisione delle scadenze per le emissioni. Manca ancora una risposta allo strapotere orientale e alla necessitò di aprire a guida autonoma e nuove tecnologie... Leggi tutto 🔗dday.it

Auto aziendali, niente tassazione su quelle a benzina fino a giugno - La Camera salva temporaneamente le auto aziendali dal nuovo sistema di tassazione dei cosiddetti “fringe benefit“, previsto dalla Manovra 2025. La commissione Attività produttive della Camera ha dato il via libera a un emendamento che introduce un regime transitorio valido fino a giugno 2025, che di fatto esenta le auto aziendali dalla nuova imposizione fiscale. Il tema potrebbe riproporsi nel corso del secondo semestre del 2025. 🔗quifinanza.it

