Autista Savno aggredito fuori dal bar Dolcevita finisce al pronto soccorso L' ipotesi del regolamento di conti

Milano, ragazzo di 16 anni aggredito a coltellate fuori dal centro commerciale - Folle aggressione in Italia: un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato nella serata del 20 febbraio a fuori dal centro commerciale Merlata Bloom di Milano, alla periferia nord della città. Il giovane sarebbe stato colpito intorno alle 21 con dei colpi di coltello.Leggi anche: “Tossicità e minacce di morte”. Grande Fratello, Signorini inizia così la puntata: pubblico scioccato Ad aggredirlo, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato un gruppo di circa cinque uomini di origine nordafricana. 🔗thesocialpost.it

Autista aggredito sul bus, la rabbia della Cgil: “I provvedimenti presi non bastano" - Calenzano (Firenze), 22 marzo 2025 – Un’altra aggressione ai danni dell’autista di un bus. Succede a Calenzano e a denunciare l’accaduto sono ancora una volta i sindacati. Il fatto è accaduto sulla linea 2, in pieno giorno e di fronte a diverse persone. “A distanza di poco più di un mese dall’incontro in Prefettura, che non ha avuto alcun seguito – scrive la Cgil – e nonostante la richiesta di convocazione della cabina di regia sulle aggressioni ai lavoratori dei trasporti e di un’urgente stesura di un preciso protocollo per scongiurare il rischio di nuovi episodi” Nello specifico, il ... 🔗lanazione.it

Due fratelli minorenni della provincia di Chieti denunciati per aver aggredito un 18enne fuori da una scuola di Pescara - Due fratelli minorenni, originari della provincia di Chieti, sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri di Pescara perché avrebbero aggredito un 18enne davanti a una scuola di viale Marconi, come si legge su IlPescara. L’incidente, avvenuto poco prima del suono della campanella... 🔗chietitoday.it

At, autista bus aggredito da passeggero a Firenze - si sarebbe avvicinato alla cabina di guida per poi prendere il cellulare del conducente e scaraventarlo fuori dal veicolo. L'autista è sceso dal mezzo e qui sarebbe stato aggredito dall'uomo ... 🔗msn.com