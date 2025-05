Australia tir perde carico | danni a oltre 300 veicoli e code chilometriche

carico da oltre 700 kg di detriti metallici è stato perso da un camion in Australia provocando danni a oltre 300 veicoli e lunghissime code. E’ successo venerdì mattina in una delle strade più trafficate dell’Australia, che è stata chiusa al traffico. Le riprese aeree mostrano centinaia di mezzi bloccati nelle corsie in direzione sud verso Sydney. I detriti si sono sparsi per un tratto di autostrada lungo quasi 30 km nella zona centrale della costa del Nuovo Galles del Sud.Le autorità hanno riferito che il materiale caduto ha forato gli pneumatici dei veicoli e che la pulizia della strada avrebbe richiesto gran parte della giornata. “Non si tratta solo di mandare uno spazzino Stiamo utilizzando alcuni dispositivi magnetici per rimuovere il metallo incastrato nell’asfalto”, hanno dichiarato funzionari statali. 🔗 Lapresse.it - Australia, tir perde carico: danni a oltre 300 veicoli e code chilometriche Unda700 kg di detriti metallici è stato perso da un camion inprovocando300e lunghissime. E’ successo venerdì mattina in una delle strade più trafficate dell’, che è stata chiusa al traffico. Le riprese aeree mostrano centinaia di mezzi bloccati nelle corsie in direzione sud verso Sydney. I detriti si sono sparsi per un tratto di autostrada lungo quasi 30 km nella zona centrale della costa del Nuovo Galles del Sud.Le autorità hanno riferito che il materiale caduto ha forato gli pneumatici deie che la pulizia della strada avrebbe richiesto gran parte della giornata. “Non si tratta solo di mandare uno spazzino Stiamo utilizzando alcuni dispositivi magnetici per rimuovere il metallo incastrato nell’asfalto”, hanno dichiarato funzionari statali. 🔗 Lapresse.it

