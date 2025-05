Auriemma | Conte ha fatto più di Spalletti Ha reinventato il Napoli senza Osimhen e Kvara

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Fuoriclasse, trasmissione in onda su Radio Cusano Campus, per commentare i temi d'attualità in casa Napoli, soffermandosi sul lavoro svolto da Antonio Conte e sul confronto con la gestione precedente.

«Conte è riuscito a fare di più di quello che ha fatto Spalletti perché non ha né Osimhen né Kvaratskhelia» ha dichiarato Auriemma. «È riuscito ad inventarsi McTominay, un centrocampista che fa gol in Italia perché gli mancava la punta».

Infine, sulla corsa scudetto, ha aggiunto: «L'Inter sta perdendo lo scudetto o il Napoli lo sta vincendo? La verità sta a metà strada per me».

Una riflessione che apre il dibattito su quanto stia incidendo davvero il lavoro dell'ex tecnico di Inter e Juve nella stagione degli azzurri.

