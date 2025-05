Aumenta la tassa di soggiorno anche per i campeggi in realtà assenti a Pescara | denuncia Di Pillo Pettinari Sindaco

tassa di soggiorno, anche per i campeggi (che in realtà non ci sono). La denuncia arriva dal consigliere comunale del gruppo Pettinari Sindaco Massimiliano Di Pillo, che precisa: “la delibera del 29 aprile denota pressappochismo e imbarazzante superficialità, almeno nella. 🔗 Ilpescara.it - "Aumenta la tassa di soggiorno, anche per i campeggi, in realtà assenti a Pescara": denuncia Di Pillo (Pettinari Sindaco) Incremento delladiper i(che innon ci sono). Laarriva dal consigliere comunale del gruppoMassimiliano Di, che precisa: “la delibera del 29 aprile denota pressappochismo e imbarazzante superficialità, almeno nella. 🔗 Ilpescara.it

Se ne parla anche su altri siti

Aumenta la tassa di soggiorno: quali sono le città italiane in cui i turisti pagheranno di più - Il 2025 sarà un anno da record per i comuni italiani: ecco quali sono le città che hanno introdotto per la prima volta la tassa di soggiorno e quelle che la aumenteranno.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Lecce, tassa di soggiorno flop: il 62% non la paga - Albergatori, proprietari di bed & breakfast e gestori di locazioni turistiche: a Lecce il 62% di loro non paga la tassa di soggiorno, fenomeno che rischia di danneggiare la sostenibilità... 🔗quotidianodipuglia.it

Tassa di soggiorno dal primo aprile: "Avremo 170mila euro da investire" - Oltre 170mila euro. E’ il gettito che il Comune prevede di incassare, in un anno, dalla tassa di soggiorno, che ad Ascoli scatterà dal primo aprile. La stima è stata effettuata in base ai numeri dei visitatori che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Una svolta storica, per le strutture ricettive della città, visto che tale imposta non era mai stata prevista in passato. A tal proposito, nei giorni scorsi l’assessore comunale al bilancio Francesca Pantaloni, insieme ai tecnici, ha incontrato i titolari delle attività interessate per spiegare loro i dettagli di questa novità. 🔗ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Aumenta la tassa di soggiorno, anche per i campeggi, in realtà assenti a Pescara: denuncia Di Pillo (Pettinari Sindaco); La tassa di soggiorno a Milano aumenterà nel 2025; Pesaro, il Comune aumenta la tassa di soggiorno ma salva gli alberghi. Da gennaio per b&b, agriturismi, campeg; Dervio alza la tassa di soggiorno. I campeggiatori non ci stanno: «Sciopero degli acquisti». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pesaro, la tassa di soggiorno vale come un tesoretto: hotel salvi dai ritocchi - Nel concreto, a crescere sono le tariffe per campeggi, agriturismi ... La decisione di ritoccare la tassa di soggiorno per l’opposizione non è stata indolore. «Questa scelta testimonia una mancanza di ... 🔗corriereadriatico.it

Dalla tassa di soggiorno incassi per 1 miliardo, ma dove vanno a finire? - Nel 2025 la tassa di soggiorno in Italia continua a far discutere, tra ritocchi alle tariffe in molte città e introiti in forte crescita. Questa imposta locale, pagata dai turisti per ogni notte ... 🔗quifinanza.it

No all’aumento della tassa di soggiorno, “Non si può caricare sul turismo la gestione fallimentare dei rifiuti” - Mentre politica e cittadini si concentrano sulla stangata Tari in pochi si sono accorti che anche la tassa di soggiorno è stata aumentata con lo stesso provvedimento dal Comune di Palermo. 🔗msn.com