Attivare QoS Qualità del Servizio sul router per ottimizzare internet

Può succedere che durante una videochiamata importante o una sessione di gaming online, la connessione inizi a rallentare. Questo succede perché la banda internet viene divisa tra tutti i dispositivi e le attività in corso, senza una gestione intelligente. Ecco dove entra in gioco il QoS (Quality of Service), una funzione presente in molti router che permette di controllare il traffico di rete e dare priorità a ciò che conta davvero. La Qualità del Servizio, in inglese Quality of service abbreviato in QoS, è una funzione del router che permette di controllare come la larghezza di banda è divisa tra dispositivi e applicazioni.Quando la rete è congestionata da un eccessivo traffico internet, la Qualità del Servizio dà la priorità a determinati tipi di traffico rispetto ad altri e permette alla connessione internet di funzionare bene senza rallentamenti.

