Attesa finita | Samuele Bersani Illumina il Teatro Colosseo con l' Ensemble Symphony Orchestra

Samuele Bersani torna il 5 maggio sul palco del Teatro Colosseo, una serata speciale che rappresenta il recupero dell’appuntamento autunnale annullato per motivi personali legati alla sua salute. 🔗 Torinotoday.it - Attesa finita: Samuele Bersani Illumina il Teatro Colosseo con l'Ensemble Symphony Orchestra Dopo il grande successo della precedente tournée primaverile il sold out registrato in ogni data,torna il 5 maggio sul palco del, una serata speciale che rappresenta il recupero dell’appuntamento autunnale annullato per motivi personali legati alla sua salute. 🔗 Torinotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Samuele Bersani: “Ho avuto un tumore ai polmoni, è stato uno dei periodi più grigi della mia vita” | VIDEO - Samuele Bersani ha avuto un tumore ai polmoni: è stato lo stesso cantautore a rivelarlo dopo essere tornato a esibirsi dal vivo in seguito a uno stop forzato per via di una non meglio precisata malattia. L’interprete, infatti, lo scorso 7 novembre aveva annunciato la sospensione del suo tour per via di una malattia. Poi, il 24 dicembre aveva rivelato, sempre sui social, di essere guarito. Ora, a raccontare quanto accaduto, è stato lo stesso Samuele Bersani durante il suo concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano. 🔗tpi.it

L’attesa è finita, Netflix lancia la serie che tutti stavano aspettando - Gli appassionati di serie tv si preparano. Già dai prossimi giorni, sono attese nuove uscite imperdibili su Netflix. Ve ne segnaliamo alcune con le date di pubblicazione Sono decine le nuove serie tv in arrivo su Netflix. Produzioni italiane e estere già attesissime dagli abbonati, ormai abituati alle novità ricorrenti nel catalogo della celebre piattaforma. ... Leggi tutto L'articolo L’attesa è finita, Netflix lancia la serie che tutti stavano aspettando sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

Samuele Bersani “Ho avuto un tumore ai polmoni” - MILANO (ITALPRESS) – “Ho avuto un tumore ai polmoni, primo stadio. Primo stadio vuol dire che ci sono arrivati in tempo, primo stadio vuol dire che per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però mi sono dovuto far togliere un lobo, un pezzettino di polmone, che per il mio mestiere non è che sia proprio il massimo”. Lo ha detto Samuele Bersani, sul palco degli Arcimboldi a Milano, parlando della malattia che nel novembre scorso lo ha costretto ad annullare il tour per curarsi. 🔗unlimitednews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Attesa finita: Samuele Bersani Illumina il Teatro Colosseo con l'Ensemble Symphony Orchestra; Sanremo 2025: tutto sul Festival della Canzone Italiana; Villa Dante, riecco i campi da tennis: ad ottobre il parco verrà rimesso a nuovo; I 14 cantanti big del Festival di Sanremo 2012. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Samuele Bersani, il ritorno tanto atteso: “Ho avuto un tumore al polmone” - Samuele Bersani torna sul palco dopo un periodo di stop, e rivela: "Ho avuto un tumore al polmone, ora sono guarito". Samuele Bersani è tornato e ha scelto il palco per raccontare un momento ... 🔗msn.com

Samuele Bersani tumore polmone, operazione e ritorno live - Per Samuele Bersani è successo al Teatro degli Arcimboldi di Milano, davanti al suo pubblico, durante il concerto che recuperava le date annullate dello scorso autunno. Il cantautore romagnolo ha ... 🔗informazione.it

Scaletta Samuele Bersani a Catania, 18 aprile 2025 - Venerdì 18 aprile va in scena un nuovo concerto nell’ambito del tour 2025 di Samuele Bersani. In attesa di pubblicarla subito dopo lo show ecco la possibile scaletta. Questa la scaletta ... 🔗msn.com