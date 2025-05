Attentato in Kashmir la reazione forte dell’India contro il Pakistan rischia di isolarla | serve la diplomazia

Kashmir amministrato da Nuova Delhi, che ha causato la morte di 26 persone. Immediatamente, il governo indiano ha puntato il dito contro il Pakistan, accusandolo senza fornire alcuna prova concreta. La reazione è stata forte e immediata, ma, secondo me, più che una vera ricerca della giustizia, questa sembra una mossa calcolata, parte di una strategia politica più ampia.La cosa che mi ha colpito di più è che l’India ha definito l’attacco come “il nostro 7 ottobre”, un chiaro riferimento agli attacchi di Hamas contro Israele nel 2023. Un paragone che, a mio avviso, è non solo esagerato, ma soprattutto funzionale a un gioco politico molto pericoloso.Io credo che questo “7 ottobre” non sia solo una retorica infiammante, ma un tentativo deliberato di sfruttare la tragedia per alimentare il nazionalismo e giustificare una politica estera aggressiva. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Attentato in Kashmir, la reazione forte dell’India contro il Pakistan rischia di isolarla: serve la diplomazia Il 22 aprile 2025, l’India è stata colpita da un attacco terroristico a Pahalgam, nelamministrato da Nuova Delhi, che ha causato la morte di 26 persone. Immediatamente, il governo indiano ha puntato il ditoil, accusandolo senza fornire alcuna prova concreta. Laè statae immediata, ma, secondo me, più che una vera ricerca della giustizia, questa sembra una mossa calcolata, parte di una strategia politica più ampia.La cosa che mi ha colpito di più è che l’India ha definito l’attacco come “il nostro 7 ottobre”, un chiaro riferimento agli attacchi di HamasIsraele nel 2023. Un paragone che, a mio avviso, è non solo esagerato, ma soprattutto funzionale a un gioco politico molto pericoloso.Io credo che questo “7 ottobre” non sia solo una retorica infiammante, ma un tentativo deliberato di sfruttare la tragedia per alimentare il nazionalismo e giustificare una politica estera aggressiva. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Kashmir nel sangue: un attentato terroristico causa 26 morti. Ira dell’India che accusa il Pakistan di essere dietro al commando - Un commando di terroristi ha seminato morte e distruzione nel Kashmir meridionale, causando una vera e propria strage. Il bilancio provvisorio, diffuso dalle autorità indiane, riferisce di 26 vittime accertate – in gran parte turisti – ma si teme che il numero possa aumentare, a causa della presenza di almeno altri dieci feriti in gravi condizioni. Sul luogo dell’attentato si è recato il ministro dell’Interno indiano, Amit Shah, che ha prima deposto corone di fiori in memoria delle vittime, e successivamente, parlando con i sopravvissuti, ha assicurato che il governo di Nuova Delhi farà ... 🔗lanotiziagiornale.it

Tensione alle Stelle tra India e Pakistan dopo l’attentato in Kashmir: cresce il rischio di conflitto armato - La storica rivalità tra India e Pakistan torna a infiammarsi dopo il tragico attentato avvenuto il 22 aprile a Pahalgam, località turistica nel Kashmir indiano, che ha provocato la morte di 26 civili. Nuova Delhi attribuisce l’attacco a gruppi armati sostenuti da Islamabad, accusa respinta con fermezza dal governo pakistano. In risposta all’attentato, il primo ministro indiano Narendra Modi ha autorizzato l’esercito ad agire con piena libertà operativa. 🔗laprimapagina.it

