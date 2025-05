Attacco di droni colpita nave con aiuti umanitari per Gaza | doveva imbarcarsi anche Greta Thunberg – Video

nave che trasporta aiuti umanitari diretti alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza è stata colpita da droni e ha preso fuoco in acque internazionali, al largo delle coste di Malta. Lo hanno riferito alla Cnn gli attivisti a bordo dell'imbarcazione, la Conscience della Freedom Flotilla Coalition, che hanno lanciato un Sos. .L'articolo Attacco di droni, colpita nave con aiuti umanitari per Gaza: doveva imbarcarsi anche Greta Thunberg – Video proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) – Unache trasportadiretti alla popolazione palestinese della Striscia diè statadae ha preso fuoco in acque internazionali, al largo delle coste di Malta. Lo hanno riferito alla Cnn gli attivisti a bordo dell'imbarcazione, la Conscience della Freedom Flotilla Coalition, che hanno lanciato un Sos. .L'articolodiconperproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Cosa riportano altre fonti

Attacco di droni, colpita nave con aiuti umanitari per Gaza: doveva imbarcarsi anche Greta Thunberg – Video - (Adnkronos) – Una nave che trasporta aiuti umanitari diretti alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza è stata colpita da droni e ha preso fuoco in acque internazionali, al largo delle coste di Malta. Lo hanno riferito alla Cnn gli attivisti a bordo dell'imbarcazione, la Conscience della Freedom Flotilla Coalition, che hanno lanciato un Sos. […] 🔗periodicodaily.com

Odessa colpita da attacco con droni: oltre 500 case senza corrente - Oltre 500 case e 14 scuole sono senza corrente elettrica questa mattina a Odessa in seguito al "massiccio" attacco con droni lanciato ieri notte dalle forze russe contro la città portuale nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Gennadiy Trukhanov, aggiungendo che almeno una persona è stata ricoverata in ospedale. "In seguito al massiccio attacco nemico su una zona densamente popolata della città, non c'è elettricità, acqua e riscaldamento in gran parte dei quartieri residenziali", ha aggiunto il sindaco. 🔗quotidiano.net

Mosca colpita da un attacco con droni: 337 velivoli abbattuti dalle forze russe - Attacchi aerei e droni intensificano le ostilità tra Russia e Ucraina, con Mosca colpita dalla più grave offensiva aerea dall’inizio del conflitto Nella notte, Mosca è stata teatro di un significativo attacco con droni, segnando uno degli episodi più gravi contro il territorio russo dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina nel febbraio 2022. Secondo quanto riportato dall’agenzia Tass, sette droni sono stati abbattuti dalla contraerea russa sopra il quartiere urbano di Ramenskoye, a sud-est della capitale. 🔗puntomagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

Attacco di droni, colpita nave con aiuti umanitari per Gaza: doveva imbarcarsi anche Greta Thunberg - Video; Nave umanitaria diretta a Gaza colpita da droni in acque internazionali vicino a Malta; Nave Ong colpita da drone al largo di Malta: attacco alla Freedom flotilla coalition; La nave di un'ong che trasportava aiuti verso la Striscia di Gaza è stata colpita da un attacco di droni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Attacco di droni, colpita nave con aiuti umanitari per Gaza: doveva imbarcarsi anche Greta Thunberg - Video - (Adnkronos) - Una nave che trasporta aiuti umanitari diretti alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza è stata colpita da droni e ha preso fuoco in acque internazionali, al largo delle coste ... 🔗msn.com

Nave «Freedom Flotilla» colpita da drone al largo di Malta: attivisti internazionali in pericolo - Un’imbarcazione della “Freedom Flotilla” in viaggio verso la Striscia di Gaza è in fiamme a ha lanciato un SOS, dopo essere stata colpita da un drone al largo di Malta, in acque internazionali. 🔗ilsole24ore.com

Gaza, Freedom Flotilla: “Nostra nave con aiuti attaccata con i droni”. Croce Rossa: “Operazioni umanitarie sull’orlo del collasso” - La denuncia della ong. L'imbarcazione ha emesso un sos dopo essere stata colpita a 17 miglia nautiche a est di Malta: Cipro ha risposto inviando una nave ... 🔗ilfattoquotidiano.it