Attacco a nave civile con aiuti umanitari per Gaza | Ankara condanna l' azione israeliana

Attacco alla nave civile, che pone una minaccia alla sicurezza marittima e di navigazione in acque internazionali". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Ankara, come riferisce Anadolu, a proposito dell'Attacco, secondo quanto denunciato dagli attivisti, in acque internazionali a largo di Malta, con droni israeliani su una nave con aiuti umanitari per la popolazione di Gaza. "Ci sono accuse secondo cui la nave è stata colpita da droni israeliani, saranno fatti tutti gli sforzi per rivelare il prima possibile i dettagli dell'Attacco e portare gli assalitori davanti alla Giustizia", ha aggiunto il portavoce del ministero degli Esteri turco, Oncu Keceli, dichiarando che l'equipaggio e i passeggeri sono in buona salute, compresi alcuni cittadini turchi che si trovavano a bordo della nave. 🔗 Quotidiano.net - Attacco a nave civile con aiuti umanitari per Gaza: Ankara condanna l'azione israeliana "Condanniamo nel modo più fermo l'alla, che pone una minaccia alla sicurezza marittima e di navigin acque internazionali". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di, come riferisce Anadolu, a proposito dell', secondo quanto denunciato dagli attivisti, in acque internazionali a largo di Malta, con droni israeliani su unaconper la popoldi. "Ci sono accuse secondo cui laè stata colpita da droni israeliani, saranno fatti tutti gli sforzi per rivelare il prima possibile i dettagli dell'e portare gli assalitori davanti alla Giustizia", ha aggiunto il portavoce del ministero degli Esteri turco, Oncu Keceli, dichiarando che l'equipaggio e i passeggeri sono in buona salute, compresi alcuni cittadini turchi che si trovavano a bordo della. 🔗 Quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Attacco di droni, colpita nave con aiuti umanitari per Gaza: doveva imbarcarsi anche Greta Thunberg – Video - (Adnkronos) – Una nave che trasporta aiuti umanitari diretti alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza è stata colpita da droni e ha preso fuoco in acque internazionali, al largo delle coste di Malta. Lo hanno riferito alla Cnn gli attivisti a bordo dell'imbarcazione, la Conscience della Freedom Flotilla Coalition, che hanno lanciato un Sos. […] 🔗periodicodaily.com

Attacco di droni, colpita nave con aiuti umanitari per Gaza: doveva imbarcarsi anche Greta Thunberg – Video - (Adnkronos) – Una nave che trasporta aiuti umanitari diretti alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza è stata colpita da droni e ha preso fuoco in acque internazionali, al largo delle coste di Malta. Lo hanno riferito alla Cnn gli attivisti a bordo dell'imbarcazione, la Conscience della Freedom Flotilla Coalition, che hanno lanciato un Sos. […] L'articolo Attacco di droni, colpita nave con aiuti umanitari per Gaza: doveva imbarcarsi anche Greta Thunberg – Video proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Attacco in Libano: aerei israeliani colpiscono un edificio civile - Attacco in Libano: aerei israeliani colpiscono un edificio civile. Nel cuore instabile del Medio Oriente, un nuovo episodio di tensione rischia di infiammare ulteriormente gli equilibri già precari tra Israele e Libano. Un attacco aereo, compiuto da caccia dell’Aeronautica Militare israeliana, ha colpito la città libanese di Baalbek, con conseguenze ancora tutte da chiarire. Il punto. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Guterres e Macron condannano la situazione a Gaza: “Israele ha trasformato la Striscia in un campo di morte” Aerei Israeliani colpiscono un edificio civile ... 🔗thesocialpost.it

Se ne parla anche su altri siti

Droni contro una nave di aiuti per Gaza. Damasco, Israele bombarda vicino al palazzo presidenziale - Ankara condanna l'attacco alla nave con aiuti per Gaza; Nave umanitaria diretta a Gaza colpita da droni in acque internazionali vicino a Malta; Ankara condanna l'attacco alla nave con aiuti per Gaza; Nave Ong colpita da drone al largo di Malta: attacco alla Freedom flotilla coalition. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ankara condanna l'attacco alla nave con aiuti per Gaza - "Condanniamo nel modo più fermo l'attacco alla nave civile, che pone una minaccia alla sicurezza marittima e di navigazione in acque internazionali". (ANSA) ... 🔗ansa.it

Nave con aiuti umanitari per Gaza bombardata al largo di Malta: equipaggio illeso. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Nave con aiuti umanitari per Gaza bombardata al largo di Malta: equipaggio illeso. VIDEO ... 🔗tg24.sky.it

Droni contro una nave di aiuti per Gaza. Damasco, Israele bombarda vicino al palazzo presidenziale - L'Ufficio di Netanyahu nega che Israele abbia respinto la bozza di accordo egiziana "Le notizie diffuse dai media arabi secondo cui Israele avrebbe respinto la proposta egiziana che è stata presentata ... 🔗msn.com