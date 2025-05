Attacchi israeliani colpiscono Damasco e regioni occidentali della Siria

© Quotidiano.net - Attacchi israeliani colpiscono Damasco e regioni occidentali della Siria Attacchi israeliani hanno preso di mira la zona attorno alla capitale Siriana Damasco e la parte occidentale del Paese, hanno riferito i media statali, poche ore dopo che Israele ha riferito di un attacco nei pressi del palazzo presidenziale di Damasco. L'agenzia di stampa ufficiale Siriana Sana ha parlato di "Attacchi di aerei israeliani nei pressi della città di Harasta, vicino a Damasco". Secondo Sana e un canale Telegram della coalizione armata al potere, altri Attacchi israeliani hanno preso di mira anche due città nelle regioni occidentali di Hama e Latakia. 🔗 Diversihanno preso di mira la zona attorno alla capitalenae la parte occidentale del Paese, hanno riferito i media statali, poche ore dopo che Israele ha riferito di un attacco nei pressi del palazzo presidenziale di. L'agenzia di stampa ufficialena Sana ha parlato di "di aereinei pressicittà di Harasta, vicino a". Secondo Sana e un canale Telegramcoalizione armata al potere, altrihanno preso di mira anche due città nelledi Hama e Latakia. 🔗 Quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Escalation di violenze in Siria: bombardamenti israeliani colpiscono Deraa e Damasco - Nella provincia di Deraa, nella Siria meridionale, diversi civili hanno perso la vita in seguito a bombardamenti condotti dalle forze israeliane. Un funzionario del governo locale ha reso noto che l’attacco ha causato la morte di numerosi cittadini, senza specificare il numero esatto delle vittime. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione nella regione. Raid su Damasco e Hama Nella giornata di ieri, le forze israeliane hanno condotto ulteriori attacchi nel nord di Damasco e nei dintorni della città di Hama, nel centro della Siria. 🔗puntomagazine.it

Attacco in Libano: aerei israeliani colpiscono un edificio civile - Attacco in Libano: aerei israeliani colpiscono un edificio civile. Nel cuore instabile del Medio Oriente, un nuovo episodio di tensione rischia di infiammare ulteriormente gli equilibri già precari tra Israele e Libano. Un attacco aereo, compiuto da caccia dell’Aeronautica Militare israeliana, ha colpito la città libanese di Baalbek, con conseguenze ancora tutte da chiarire. Il punto. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Guterres e Macron condannano la situazione a Gaza: “Israele ha trasformato la Striscia in un campo di morte” Aerei Israeliani colpiscono un edificio civile ... 🔗thesocialpost.it

Nono giorno di attacchi hacker contro l’Italia. I filorussi colpiscono i siti di Comuni e Regioni - Ancora una volta si tratta di attacchi Ddos che paralizzano i portali. L’Acn ha dato l’allarme, ma molti non sono raggiungibili 🔗repubblica.it

Su questo argomento da altre fonti

Attacchi israeliani colpiscono Damasco e regioni occidentali della Siria; Droni contro una nave di aiuti per Gaza. Damasco, Israele bombarda vicino al palazzo presidenziale - M.O., Idf uccide leader di una rete terroristica a Nablus; Qatar: 'I negoziati su Gaza sono a un punto morto'. La Croce Rossa: 'Aiuti sull'orlo del collasso'. Raid israeliano su Damasco; Incendi vicino a Gerusalemme, Hamas: Palestinesi bruciate tutto, boschi e foreste - Incendi, anche l’Ucraina invierà un aereo per aiutare Israele. 🔗Cosa riportano altre fonti

Attacchi israeliani colpiscono Damasco e regioni occidentali della Siria - Attacchi aerei israeliani hanno preso di mira Damasco e le città di Hama e Latakia, riportano i media siriani. 🔗quotidiano.net

Media, 'bombe israeliane vicino Damasco e a ovest Siria' - Diversi attacchi israeliani hanno preso di mira la zona attorno alla capitale siriana Damasco e la parte occidentale del Paese, hanno riferito i media statali, poche ore dopo che Israele ha riferito d ... 🔗ansa.it

Israele bombarda anche la Siria, raid a Damasco: “Regime siriano non tocchi la comunità drusa” - È la seconda volta in pochi giorni che Israele colpisce la Siria. “Non permetteremo alle truppe siriane di spostarsi a sud di Damasco o di rappresentare una minaccia per la comunità drusa” ha spiegato ... 🔗fanpage.it