Atp Madrid Musetti si ferma in semifinale | passa Draper per 6-3 7-6

Madrid, 2 maggio 2025 - Niente seconda finale consecutiva in un Masters 1000 per Lorenzo Musetti. A Madrid, il tennista azzurro, che era giunto in finale a Montecarlo. è stato eliminato in semifinale da Jack Draper, che da settimana prossima sarà il nuovo numero cinque al mondo. Il britannico ha fatto valere il suo gioco di potenza e aggressività e Musetti è riuscito a salire di colpi solo nel secondo parziale, deciso da un passante millimetrico uscito in corridoio: 6-3 7-6 per Draper che ora affronterà Casper Ruud. Altro buon torneo, comunque, per Musetti che può guardare a Roma con fiducia, in un torneo dove tornerà anche Jannik Sinner.Musetti solo nel secondo: sfortunato sul passante decisivoContrapposizione di stili tra l'italiano e il britannico. Da un lato della rete l'estro di Musetti, dall'altro la potenza di Draper.

