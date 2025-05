Atp Madrid Musetti-Draper | Lorenzo tiene la battuta a zero l' inglese al servizio per restare nel set Live 3-6 6-5

Xml2.corriere.it - Atp Madrid, Musetti-Draper: Lorenzo tiene la battuta a zero, l'inglese al servizio per restare nel set Live 3-6, 6-5 L'azzurro, appena entrato in top 10, vive un momento magico e cerca la seconda finale dopo quella persa a Montecarlo 🔗 Xml2.corriere.it

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Musetti-Etcheverry 7-6, 3-2 ATP Madrid 2025 in DIRETTA: al nono tentativo Lorenzo riesce nel break! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GIRON (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-CHAN/OLMOS DALLE 12.00 4-2 Game Musetti. Smorzata di Lorenzo che Etcheverry non riesce a rimandare dall’altra parte. A-40 Passante di dritto al corpo, si fa anche leggermente male Etcheverry. 40-40 Esce in corridoio il passante di rovescio di Musetti. Vantaggi. 40-30 Doppio fallo dell’italiano. 🔗oasport.it

Lorenzo Musetti vola nella ATP Race e può agganciare Jannik Sinner! Le proiezioni a Madrid - Lorenzo Musetti occupa il tredicesimo posto virtuale nella ATP Race, la classifica internazionale che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso. Il tennista italiano ha accumulato 1.200 punti, distribuiti in questo modo: 50 per i quarti all’ATP 250 di Hong Kong, 100 per il terzo turno agli Australian Open, 50 per i quarti all’ATP 250 di Buenos Aires, 50 per il terzo turno al Masters 1000 di Indian Wells, 100 per gli ottavi al Masters 1000 di Miami, 650 per la finale al Masters 1000 di Montecarlo, 200 per i quarti al Masters 1000 di Madrid ... 🔗oasport.it

Lorenzo Musetti virtualmente n.9 nel ranking ATP. Le proiezioni a Madrid - Lorenzo Musetti si trova all’11° posto del ranking ATP nell’aggiornamento rilasciato ieri mattina: l’azzurro è a quota 3200, ed in virtù di questo piazzamento è la testa di serie numero 10 del Masters 1000 di Madrid, torneo per il quale ha ricevuto un bye al primo turno, riservato ai 32 tennisti che compongono il seeding. Sulla terra battuta madrilena, in altura, però, l’azzurro fu eliminato al primo turno nel 2024, e per questo motivo Musetti decise poi di prendere parte al Challenger di Cagliari, giungendo in finale e conquistando 90 punti. 🔗oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE A Madrid: dalle 20 Musetti-Draper per un posto in finale; Atp di Madrid, la semifinale Musetti - Draper. Il live della partita; Sky Wifi, Del Piero protagonista del nuovo spot; ATP Madrid, oggi Musetti-Draper: chi vince affronta Ruud in finale, orario e dove vederla in TV e streaming. 🔗Su questo argomento da altre fonti

LIVE Atp Madrid, Musetti-Draper in campo per il riscaldamento - La semifinale Musetti-Draper, in campo non prima delle ore 20, sarà trasmessa in diretta in esclusiva sui canali Sky, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; e in streaming su NOW e SkyGo. Diretta testuale ... 🔗gazzetta.it

LIVE Musetti-Draper, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio della semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08 Matteo Berrettini, anche se solo per un set, è stato l'unico ad impensierire Draper in questo torneo. 🔗oasport.it

Musetti-Draper 3-6 in diretta all’ATP Madrid: Lorenzo sotto di un set, chi vince sfida Ruud in finale - Lorenzo Musetti affronta Jack Draper nella semifinale del torneo 1000 di Madrid. Jack avanti un set. Il vincente affronterà Ruud che ha battuto Cerundolo nella prima semifinale, nella finale in ... 🔗fanpage.it