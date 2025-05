Atp Madrid Musetti-Draper | avvio in salita per Lorenzo subisce due break Ora serve per restare nel set Live 2-5

Xml2.corriere.it - Atp Madrid, Musetti-Draper: avvio in salita per Lorenzo, subisce due break. Ora serve per restare nel set Live 2-5 L'azzurro, appena entrato in top 10, vive un momento magico e cerca la seconda finale dopo quella persa a Montecarlo 🔗 Xml2.corriere.it

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Musetti-Tsitsipas 1-4, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: avvio in salita per l’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS (5° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DRAPER (3° MATCH DALLE 12.00) 40-40 In corridoio il dritto in uscita dal servizio di Musetti. AD-40 Servizio vincente del carrarino. 40-40 Arriva la stecca di dritto da parte dell’ellenico. Parità. 🔗oasport.it

LIVE Musetti-Tsitsipas 0-3, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: avvio in salita per l’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS (5° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DRAPER (3° MATCH DALLE 12.00) 1-3 Game Musetti. In corridoio il dritto del greco, che torna ora alla battuta. 40-15 Arriva la stecca con la risposta di dritto di Tsitsipas. 30-15 Rovescio lungolinea vincente del toscano. 🔗oasport.it

LIVE Sonego-De Minaur 1-2, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: scambio di break in avvio di match - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 15-15 Stecca di dritto l’azzurro dopo il servizio. 15-0 Largo il dritto dell’aussie. 1-2 Parziale di 0-9 De Minaur. 40-0 Lungo il rovescio di Sonego. 30-0 La prima vincente. 15-0 Nuovo errore, di dritto, di SOnego. 1-1 Fuori anche il lungoriga di rovescio. Regalato il contro-break. 40-A Quarto regalo di fila. Doppio fallo, il primo di Sonego e della partita. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

ATP Madrid, oggi Musetti-Draper: chi vince affronta Ruud in finale, orario e dove vederla in TV e streaming; Musetti spegne ancora Tsitsipas, è agli ottavi! Sfiderà De Minaur; Musetti-Draper 1-3: ancora un break del britannico; Musetti liquida anche Diallo: l'azzurro vola in semifinale con Draper al Masters 1000 di Madrid. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Atp di Madrid, la semifinale Musetti - Draper. Il live della partita - L'azzurro, appena entrato in top 10, vive un momento magico e cerca la seconda finale dopo quella persa a Montecarlo contro Alcaraz. Dall'altra parte il britannico, testa di serie numero 5. Musetti ha ... 🔗tg.la7.it

LIVE Atp Madrid, Musetti-Draper in campo per il riscaldamento - La semifinale Musetti-Draper, in campo non prima delle ore 20, sarà trasmessa in diretta in esclusiva sui canali Sky, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; e in streaming su NOW e SkyGo. Diretta testuale ... 🔗gazzetta.it

LIVE Musetti-Draper, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio della semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08 Matteo Berrettini, anche se solo per un set, è stato l'unico ad impensierire Draper in questo torneo. 🔗oasport.it