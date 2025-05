Atp Madrid Musetti ancora ko con Draper | Lorenzo lotta poi cede la finale Ma lunedì sarà n 8 o 9 del rankingLa cronaca 3-6 6-7

© Xml2.corriere.it - Atp Madrid, Musetti ancora ko con Draper: Lorenzo lotta, poi cede la finale. Ma lunedì sarà n. 8 o 9 del rankingLa cronaca 3-6, 6-7 finale dopo quella persa a Montecarlo 🔗 L'azzurro, appena entrato in top 10, vive un momento magico e cerca la secondadopo quella persa a Montecarlo 🔗 Xml2.corriere.it

Tennis, Atp Madrid: Musetti ko in due set - Lorenzo Musetti ha perso in due set la semifinale del torneo Atp Masters 1000 sulla terra battuta di Madrid, in Spagna. Il britannico Jack Draper ha vinto 6-3 e 7-6 in un’ora e 57 minuti e si è guadagnato la finale, dove incontrerà Casper Ruud. 🔗lapresse.it

Musetti ko contro Draper, ma scala il ranking Atp: l'azzurro è nono al mondo (in attesa di Ruud). Ecco da cosa dipende il sorpasso sul norvegese - Lorenzo Musetti saluta il Masters 1000 di Madrid in semifinale, battuto da un solido Jack Draper, ma può comunque sorridere: il giovane talento italiano è protagonista di ... 🔗msn.com

