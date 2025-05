Atp di Madrid 2025 Musetti-Draper | orario e dove vedere la semifinale

Madrid, 2 maggio 2025 - In campo sul Manolo Santana Stadium alla ricerca della seconda finale consecutiva in un Masters 1000. E' questo l'obiettivo di Lorenzo Musetti, che sfida Jack Draper nella semifinale dell'Atp di Madrid. Il toscano è reduce dall'affermazione ai danni del canadese Gabriel Diallo, ko 6-4, 6-3. Un successo che ha fatto seguito a quelli ottenuti contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry (7-6, 6-3), il greco Stefanos Tsitsipas (7-5, 7-6) e l'australiano Alex de Minaur (6-4, 6-2). Un percorso entusiasmante quello del carrarino, che non ha ancora perso neppure un set. Per conquistare l'atto conclusivo della manifestazione iberica, il nostro portacolori dovrà superare anche l'ostacolo che risponde al nome di Draper. Nella capitale spagnolo, il britannico ha già affrontato due azzurri, ossia Matteo Arnaldi, eliminato nei quarti di finale con il punteggio di 6-0, 6-4, e Matteo Berrettini, out per ritiro. 🔗 Sport.quotidiano.net - Atp di Madrid 2025, Musetti-Draper: orario e dove vedere la semifinale , 2 maggio- In campo sul Manolo Santana Stadium alla ricerca della seconda finale consecutiva in un Masters 1000. E' questo l'obiettivo di Lorenzo, che sfida Jacknelladell'Atp di. Il toscano è reduce dall'affermazione ai danni del canadese Gabriel Diallo, ko 6-4, 6-3. Un successo che ha fatto seguito a quelli ottenuti contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry (7-6, 6-3), il greco Stefanos Tsitsipas (7-5, 7-6) e l'australiano Alex de Minaur (6-4, 6-2). Un percorso entusiasmante quello del carrarino, che non ha ancora perso neppure un set. Per conquistare l'atto conclusivo della manifestazione iberica, il nostro portacolori dovrà superare anche l'ostacolo che risponde al nome di. Nella capitale spagnolo, il britannico ha già affrontato due azzurri, ossia Matteo Arnaldi, eliminato nei quarti di finale con il punteggio di 6-0, 6-4, e Matteo Berrettini, out per ritiro. 🔗 Sport.quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: si avvicina la sfida contro il greco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS (5° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DRAPER (3° MATCH DALLE 12.00) 12:34 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Tsitsipas. E’ già finito il primo set della sfida tra la polacca Swiatek e la russa Shnaider. 🔗oasport.it

Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 23 aprile, ordine delle partite, tv, streaming - Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato. Oggi si completano i primi turni femminili e iniziano quelli maschili. Se tra le donne, salvo ripescaggi, non ci sarà nessuna presenza azzurra oggi, tra gli uomini ce ne sono tre da registrare. 🔗oasport.it

Atp Madrid 2025, Federico Cinà vince contro Wong e vola al secondo turno - Federico Cinà ha vinto il match contro Coleman Wong all’Atp Madrid 2025. L’azzurro, n°373 del ranking, ha superato il tennista di Hong Kong, n°169, con il punteggio di 7-6(5) 6-1 in un’ora e 18 minuti. Per lui si tratta della seconda vittoria in un torneo Masters 1000 dopo quella di Miami. Il 18enne di Palermo, iscritto alla competizione grazie a una wild card, al secondo turno affronterà lo statunitense Sebastian Korda (n°24 Atp e n°23 del seeding) contro cui non ha mai giocato. 🔗lapresse.it

Su questo argomento da altre fonti

Atp di Madrid 2025, Musetti-Draper: orario e dove vedere la semifinale; Musetti-Draper all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming; Musetti-Draper Atp Madrid 2025, quando si gioca, orario tv, precedenti, risultato e previsioni Meteo; Musetti-Draper, dove vedere la semifinale di oggi all'Atp Madrid. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Atp di Madrid 2025, Musetti-Draper: orario e dove vedere la semifinale - Il britannico ha vinto tutti e tre i precedenti, ma questa sarà la prima sfida sulla terra rossa. Nell'altra semifinale si affrontano Ruud e Cerundolo ... 🔗msn.com

Musetti-Draper, ATP Madrid 2025: programma, orario, tv, streaming - Venerdì 2 maggio andranno in scena le semifinali del tabellone di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Madrid: Lorenzo Musetti, accreditato della ... 🔗oasport.it

ATP Madrid, oggi Musetti-Draper: orari TV e dove vedere il programma in tv e streaming - Musetti-Draper e Cerundolo-Ruud in diretta oggi all'ATP Madrid: il programma e le partite degli italiani in tempo reale ... 🔗fanpage.it