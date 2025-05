Atletica | il bronzo olimpico Fred Kerley fermato a Miami per aggressione

Fred Kerley, che ai Giochi olimpici di Parigi 2024 ha ottenuto la medaglia di bronzo nei 100 metri, è stato arrestato per aggressione. L’atleta è stato fermato dalle autorità dopo un incidente avvenuto a margine del Grand Slam Track, in scena a Miami. Kerley avrebbe dovuto gareggiare sia domani che domenica. L’annuncio arriva dagli organizzatori della gara in Florida: “Fred Kerley è stato arrestato ieri sera. La questione è sotto inchiesta e qualsiasi richiesta relativa alle indagini va indirizzata al Dipartimento di polizia della Contea di Broward. Fred non correrà questo fine settimana“.Il verbale delle autorità comunica che Kerley è stato fermato per aggressione e, secondo gli ultimi aggiornamenti, questa mattina si trovava ancora in stato di arresto. Secondo quanto riportato da ‘Letsrun. 🔗 Il velocista statunitense, che ai Giochi olimpici di Parigi 2024 ha ottenuto la medaglia dinei 100 metri, è stato arrestato per. L’atleta è statodalle autorità dopo un incidente avvenuto a margine del Grand Slam Track, in scena aavrebbe dovuto gareggiare sia domani che domenica. L’annuncio arriva dagli organizzatori della gara in Florida: “è stato arrestato ieri sera. La questione è sotto inchiesta e qualsiasi richiesta relativa alle indagini va indirizzata al Dipartimento di polizia della Contea di Broward.non correrà questo fine settimana“.Il verbale delle autorità comunica cheè statopere, secondo gli ultimi aggiornamenti, questa mattina si trovava ancora in stato di arresto. Secondo quanto riportato da ‘Letsrun. 🔗 Sportface.it

