Atletica Diamond League | a Keqiao Duplantis presente c’è Osakue nel disco

Nella pedana dell'asta maschile ecco il campione olimpico in carica Armand Duplantis, a caccia del primo sei metri all'aperto della stagione. Avversari insidiosi saranno il greco Emmanouil Karalis e lo statunitense Sam Kendricks, protagonisti anche ai Giochi di Parigi.

