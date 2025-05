Aston Villa-Fulham il pronostico di Premier League | sfida per l’Europa sì a GOL e Over

Premier League 20242025. Dopo la tre giorni dedicata alle semifinali delle coppe europee, il massimo campionato inglese tornerà protagonista con le sfide della 35ª giornata. Domani, sabato 3 maggio, ci aspettano 4 partite: il programma si aprirà con il match tra Aston Villa e Fulham, in campo alle ore 13:30 al Villa Park. I padroni di casa partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.73, mentre il pareggio e il successo degli ospiti sono dati rispettivamente a 3.85 e 4.35.Come arrivano al match Aston Villa e FulhamL’Aston Villa deve rimettersi in carreggiata dopo le recenti sconfitte tra campionato e coppe. Infatti, i Villans sono stati eliminati ai quarti di finale di Champions League per mano del PSG e in semifinale di FA Cup contro il Crystal Palace (vittorioso con un netto 3-0), mentre in Premier League è arrivata una sconfitta al fotofinish nello scontro diretto contro il Manchester City. 🔗 Sololaroma.it - Aston Villa-Fulham, il pronostico di Premier League: sfida per l’Europa, sì a GOL e Over Siamo giunti alle battute finali della20242025. Dopo la tre giorni dedicata alle semifinali delle coppe europee, il massimo campionato inglese tornerà protagonista con le sfide della 35ª giornata. Domani, sabato 3 maggio, ci aspettano 4 partite: il programma si aprirà con il match tra, in campo alle ore 13:30 alPark. I padroni di casa partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.73, mentre il pareggio e il successo degli ospiti sono dati rispettivamente a 3.85 e 4.35.Come arrivano al matchL’deve rimettersi in carreggiata dopo le recenti sconfitte tra campionato e coppe. Infatti, ins sono stati eliminati ai quarti di finale di Championsper mano del PSG e in semifinale di FA Cup contro il Crystal Palace (vittorioso con un netto 3-0), mentre inè arrivata una sconfitta al fotofinish nello scontro diretto contro il Manchester City. 🔗 Sololaroma.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Aston Villa-Ipswich Town, il pronostico di Premier League: Multigol e Rogers goloso - Riparte alla grande il weekend di campionati in giro per l’Europa, soprattutto una Premier League che aprirà la sua 25ª giornata con un entusiasmante Brighton-Chelsea. Il programma però è fitto, e arriverà fino a domenica pomeriggio con Tottenham-Manchester United, ma tra le gare di sabato 15 febbraio anche un interessante Aston Villa-Ipswich Town. Fischio d’inizio alle 16:00 nell’imponente Villa Park, per un match che mette in palio punti d’oro per obiettivi decisamente diversi. 🔗sololaroma.it

Southampton-Aston Villa, il pronostico di Premier: occhio al GOL e non solo - Si è appena conclusa la tre giorni di coppe europee, con i principali campionati internazionali che tornano nuovamente sotto la luce dei riflettori. Tra questi c’è la Premier League, volta alla sua 32° giornata. Una delle partite in programma in questo turno metterà contrapposte due squadre che stanno vivendo annate diametralmente opposte. Stiamo parlando di Southampton ed Aston Villa, pronte a scendere in campo domani sabato 12 aprile alle 16:00 al St. 🔗sololaroma.it

Brentford-Aston Villa, il pronostico di Premier League: doppia proposta da multipla - Dopo giorni intensi per quanto riguarda le varie coppe europee è tempo di tornare a focalizzarsi sui rispettivi campionati nazionali. Premier League che nel corso di questo weekend affronterà il 28° turno, con sei sfide in programma nella giornata di domani, sabato 8 marzo. Tra queste ci sarà anche quella tra Brentford e Aston Villa, che scenderanno in campo alle ore 18.30 al Gtech Community Stadium. 🔗sololaroma.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scommesse, Pronostici Oggi: combo United @1.97 e Marsiglia @2, le 20 schedine di Pasqua; Aston Villa-Fulham (sabato 03 maggio 2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Aston Villa-Fulham: non succede addirittura da agosto; Pronostico Aston Villa - Fulham FC - Premier League. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Pronostico Aston Villa-Fulham: non succede addirittura da agosto - Aston Villa-Fulham è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. 🔗ilveggente.it

Pronostici semifinali FA Cup e 34° giornata Premier League. Analisi e scommesse Crystal Palace-Aston Villa - Pronostico Crystal Palace-Aston Villa 26 aprile. Analisi, probabili formazioni, quote, guida tv e scommesse 34° giornata Premier League ed FA Cup. 🔗betitaliaweb.it

Pronostico Manchester City-Aston Villa: continua la “maledizione” - Manchester City-Aston Villa è una partita di Premier League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. 🔗ilveggente.it