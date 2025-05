AST di Terni presenta al Mimit il Piano industriale Urso Tassello centrale per la siderurgia nazionale

Terni (ITALPRESS) – La presentazione del Piano industriale e un aggiornamento rispetto alla definizione dell’Accordo di Programma per la riconversione industriale e la messa in sicurezza ambientale del sito produttivo AST di Terni, in un’ottica di sostenibilità e rilancio competitivo: con questi obiettivi si è svolto oggi, a Palazzo Piacentini, il tavolo presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, alla presenza dei rappresentanti del Gruppo Arvedi AST, delle organizzazioni sindacali, della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e del Comune di Terni.“Il polo di Terni rappresenta un Tassello fondamentale del Piano siderurgico nazionale. Il progetto e gli investimenti rafforzeranno il ruolo strategico del sito ternano, valorizzando una filiera industriale essenziale per l’autonomia produttiva del nostro Paese e per la transizione tecnologica ed ecologica dell’intero comparto”, ha dichiarato il ministro Urso. 🔗 Unlimitednews.it - AST di Terni presenta al Mimit il Piano industriale, Urso “Tassello centrale per la siderurgia nazionale” (ITALPRESS) – Lazione dele un aggiornamento rispetto alla definizione dell’Accordo di Programma per la riconversionee la messa in sicurezza ambientale del sito produttivo AST di, in un’ottica di sostenibilità e rilancio competitivo: con questi obiettivi si è svolto oggi, a Palazzo Piacentini, il tavolo presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo, alla presenza dei rapnti del Gruppo Arvedi AST, delle organizzazioni sindacali, della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e del Comune di.“Il polo dirapunfondamentale delsiderurgico. Il progetto e gli investimenti rafforzeranno il ruolo strategico del sito ternano, valorizzando una filieraessenziale per l’autonomia produttiva del nostro Paese e per la transizione tecnologica ed ecologica dell’intero comparto”, ha dichiarato il ministro. 🔗 Unlimitednews.it

Ne parlano su altre fonti

Terni, morto l’operaio 26enne rimasto ustionato nello stabilimento Ast - È morto in ospedale dopo sei giorni di agonia Sanderson Mendoza, 26enne dipendente dell’azienda Tapojarvi vittima di un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 10 marzo nello stabilimento Ast di Terni. “La morte del giovane operaio che lavorava all’interno di Ast – dichiara il sindaco Stefano Bandecchi – è una bruttissima notizia che colpisce tutti noi e tutta la città di Terni. La sera del gravissimo incidente ho avuto modo di dimostrare di persona la mia vicinanza, dell’amministrazione comunale, dell’intera città, ai famigliari di Sanderson Mendoza. 🔗lapresse.it

Terni: “Bus acquistati e mai utilizzati”. La Filt Cgil regionale presenta esposto per danno erariale - La Filt Cgil dell’Umbria, per mano del suo segretario generale Ciro Zeno e del suo legale, l’avvocata Valeria Passeri, ha depositato il 26 marzo 2025 un esposto alla Procura regionale della Corte dei Conti per “verificare un eventuale danno erariale ai danni delle casse pubbliche, quando in... 🔗ternitoday.it

Terni, non ce l’ha fatta l’operaio rimasto ustionato nell’incidente in Ast - Non ce l’ha fatta il giovane operaio rimasto ustionato nell’incidente in Ast. Il 26enne operaio di Tapojärv, rimasto vittima dell’incidente all’interno del polo siderurgico, ha perso la vita dopo giorni passati nel reparto di rianimazione del centro grandi ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio di... 🔗ternitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

AST Terni: azienda presenta al Mimit Piano industriale, investimenti per oltre 560mln; Ast Terni, azienda presenta piano al Mimit: oltre 560 mln d'investimenti. Fiom: riunione non risolutiva; AST Terni, presentato al Mimit il piano industriale: investimenti per oltre 560 milioni; Ast-Arvedi, il ministro Urso al tavolo al Mimit: Entro maggio la firma dell'Accordo di programma. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ast, presentate al Mimit linee guida del Piano industriale - La presentazione delle linee guida del piano industriale e un aggiornamento rispetto alla definizione dell'Accordo di Programma per la riconversione industriale e la messa in sicurezza ambientale del ... 🔗ansa.it

AST di Terni presenta al Mimit il Piano industriale, Urso “Tassello centrale per la siderurgia nazionale” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Ast Terni, azienda presenta piano al Mimit: oltre 560 mln d’investimenti. Fiom: riunione non risolutiva - La presentazione del piano industriale e un aggiornamento rispetto alla definizione dell`Accordo di Programma per la riconversione industriale e la ... 🔗ildiariodellavoro.it