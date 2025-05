Assisi incendio in uno dei parcheggi più grandi della città | oltre 30 auto distrutte nessun ferito

incendio avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi ad Assisi all'interno del parcheggio piazza Matteotti ha provocato gravi danni ad oltre 30 veicoli - secondo una prima stima raccolta sul posto - e il tutto potrebbe essere stato provocato. Non ci sono stati feriti o intossicati.

