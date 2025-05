Assisi caos per strada spaventa e minaccia tutti fuori la basilica | serve la polizia

fuori dalla basilica di Santa Maria degli Angeli. La polizia di Assisi ha denunciato un 41enne, cittadino spagnolo, per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato anche sanzionato per violazione del regolamento urbano del Comune di Assisi con contestuale. 🔗 Ternitoday.it - Assisi, caos per strada, spaventa e minaccia tutti fuori la basilica: serve la polizia Tensionedalladi Santa Maria degli Angeli. Ladiha denunciato un 41enne, cittadino spagnolo, per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato anche sanzionato per violazione del regolamento urbano del Comune dicon contestuale. 🔗 Ternitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Caos per strada, spaventa e minaccia tutti: serve la polizia - Tensione fuori dalla basilica di Santa Maria degli Angeli. La polizia di Assisi ha denunciato un 41enne, cittadino spagnolo, per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato anche sanzionato per violazione del regolamento urbano del Comune di Assisi con contestuale... 🔗perugiatoday.it

Incidente in strada, bus si schianta contro un suv. Caos - Due persone sono rimaste lievemente ferite in un incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 3 aprile all’incrocio tra viale Sondrio e via Timavo. Lo schianto ha coinvolto un mezzo della linea 92 e un suv, con quest’ultimo che ha riportato danni ingenti. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15.30, come riferito dall’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Milano, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗thesocialpost.it

Tragedia alla festa di Carnevale: il caos in strada e Marco muore: ucciso - La notte di festa si è trasformata in tragedia a Bari Sardo, in provincia di Nuoro, dove un giovane di 22 anni ha perso la vita durante una rissa scoppiata nel pieno dei festeggiamenti di Carnevale. Marco Mameli, operaio originario di Ilbono, è stato colpito mortalmente al petto con una coltellata poco dopo le 23 di sabato 1 marzo. L’aggressione si è verificata nel corso della prima sfilata del Carnevale bariese 2025, un evento che avrebbe dovuto essere un momento di spensieratezza per la comunità. 🔗caffeinamagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Caos per strada, spaventa e minaccia tutti: serve la polizia; Assisi, caos per strada, spaventa e minaccia tutti fuori la basilica: serve la polizia; Caos per strada, spaventa e minaccia tutti: serve la polizia; Assisi, a fuoco un'auto a 'Piazzanova': fumo nero visibile da Santa Maria -. 🔗Ne parlano su altre fonti

Strada Provinciale 249 Assisi-Spello: terminati i lavori di sistemazione - Sono stati eseguiti i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della Strada Provinciale 249 Assisi–Spello, un’arteria fondamentale per la viabilità locale e il collegamento tra i comuni di Spello e ... 🔗assisinews.it