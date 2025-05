Assalto al supermercato il colpo fallisce | ragazzo beccato con la refurtiva e hashish

supermercato Italmark di Nave. Verso le 2 del mattino, i carabinieri della stazione di Concesio e del radiomobile di Gardone Val Trompia hanno ricevuto la la segnalazione di un colpo in corso e sono intervenuti tempestivamente. 🔗 Bresciatoday.it - Assalto al supermercato, il colpo fallisce: ragazzo beccato con la refurtiva e hashish Tentativo di furto sventato nella notte tra giovedì e venerdì alItalmark di Nave. Verso le 2 del mattino, i carabinieri della stazione di Concesio e del radiomobile di Gardone Val Trompia hanno ricevuto la la segnalazione di unin corso e sono intervenuti tempestivamente. 🔗 Bresciatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Varzi, praticano un buco nel muro del supermercato per entrare e rubare la cassaforte. Ma il colpo fallisce - Varzi (Pavia), 7 marzo 2025 – Hanno tentato di mettere a segno un furto ai danni del supermercato Unes che si trova sulla strada provinciale che porta al passo Penice, ma se ne sono andati a mani vuote. I ladri sono entrati in azione mezz’ora dopo la mezzanotte. Sulla parete esterna dell’edificio hanno praticato un buco in corrispondenza del bagno. Una scelta non causale visto che evidentemente sapevano che proprio nella stanza accanto ai servizi igienici si trova una stanza che contiene la cassaforte. 🔗ilgiorno.it

Turate, esplosione e incendio al supermercato D’Ambros. Fallisce l’assalto dei banditi - Turate (Como), 19 febbraio 2025 – Esplosione la scorsa notte al supermercato D’Ambros di Turate, in via Per la Massina, in seguito a un tentativo di furto della cassa continua. L’incursione è avvenuta poco prima di mezzanotte, ma i ladri sono dovuti fuggire a mani vuote, lasciandosi comunque alle spalle notevoli danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Como, e dei distaccamenti di Lomazzo e di Saronno, per domare l’incendio scaturito dall’esplosione, assieme ai carabinieri di Turate. 🔗ilgiorno.it

Nuovo assalto alla Rotonda di Saronno, ma stavolta il colpo fallisce - Nuovo assalto alla Rotonda di Saronno questa notte: è il secondo in due settimane a poco più di due mesi dalla riapertura del centro commerciale. Fallito un nuovo assalto a La Rotonda di Saronno Stavolta però ladri sono costretti alla fuga senza bottino. Il nuovo colpo in via Lazzaroni è sfumato grazie al tempestivo intervento [...] 🔗ilnotiziario.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Assalto al supermercato, il colpo fallisce: ragazzo beccato con la refurtiva e hashish; Assalto al supermercato, il colpo fallisce: ragazzo beccato con la refurtiva e hashish; Assalto dei ladri ad un supermercato di Turate, fatta esplodere la cassaforte ma il colpo fallisce; Fallisce assalto notturno con una ruspa all'Eurospin di Siligo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Fallisce assalto notturno con una ruspa all'Eurospin di Siligo - (ANSA) - SILIGO, 17 APR - Nella notte una banda di malviventi ha preso d'assalto il supermercato Eurospin sulla strada provinciale 96, tra Siligo e Ardara, fallendo il colpo per l'arrivo dei carabinie ... 🔗msn.com

Nuovo assalto alla Rotonda di Saronno, ma stavolta il colpo fallisce - Nuovo assalto alla Rotonda di Saronno questa notte: è il secondo in due settimane a poco più di due mesi dalla riapertura del centro commerciale. Stavolta però ladri sono costretti alla fuga senza ... 🔗ilnotiziario.net

Fallisce il «colpo» di Fleximan: scatta l’allarme, l’Autovelox resta al suo posto. E c’erano le telecamere - L’assalto notturno è fallito perché è scattato l’allarme posizionato sul palo che ha interrotto l’azione di sabotaggio e messo in fuga l’autore, o gli autori ... 🔗msn.com