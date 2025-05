Aspettanto il nuovo Papa ecco chi può emergere e chi può decidere il Conclave

Conclave che eleggerà il nuovo Papa a poco più di due settimane dalla scomparsa di Papa Francesco. Il sistema con cui viene eletto il Pontefice, un’elezione per i cattolici ispirata dallo Spirito Santo, ha una serie di particolarità, a partire dalla totale segretezza dei suoi scrutini, che rende molto difficile fare previsioni, tanto più se pensiamo che servono due terzi dei voti per ottenere l’elezione. Tuttavia esistono senza dubbio nomi di Cardinali ritenuti più caldi di altri per ascendere al soglio di Pietro, e altri che possono giocare un ruolo decisivo. A questo, va aggiunta la specifica composizione dell’attuale Collegio cardinalizio, costituito da una netta maggioranza di porporati aventi diritto di voto (108 su 135) nominati da Papa Francesco, molti dei quali provenienti da Paesi e diocesi ritenuti periferici, spesso abitati da una popolazione cristiana minoritaria se non addirittura marginale. 🔗 Tpi.it - Aspettanto il nuovo Papa, ecco chi può emergere e chi può decidere il Conclave Il prossimo 7 maggio coloro 135 Cardinali elettori del Sacro Collegio (ovvero coloro che hanno meno di 80 anni) saranno chiamati a fare il loro ingresso nella Cappella Sistina e dare inizio alche eleggerà ila poco più di due settimane dalla scomparsa diFrancesco. Il sistema con cui viene eletto il Pontefice, un’elezione per i cattolici ispirata dallo Spirito Santo, ha una serie di particolarità, a partire dalla totale segretezza dei suoi scrutini, che rende molto difficile fare previsioni, tanto più se pensiamo che servono due terzi dei voti per ottenere l’elezione. Tuttavia esistono senza dubbio nomi di Cardinali ritenuti più caldi di altri per ascendere al soglio di Pietro, e altri che possono giocare un ruolo decisivo. A questo, va aggiunta la specifica composizione dell’attuale Collegio cardinalizio, costituito da una netta maggioranza di porporati aventi diritto di voto (108 su 135) nominati daFrancesco, molti dei quali provenienti da Paesi e diocesi ritenuti periferici, spesso abitati da una popolazione cristiana minoritaria se non addirittura marginale. 🔗 Tpi.it

Conclave, c'è la data: ecco quando inizia la riunione dei cardinali per eleggere il nuovo papa - La congregazione generale dei cardinali ha deciso la data di inizio del Conclave, la riunione che porterà all'elezione del nuovo papa dopo la scomparsa di Bergoglio. I lavori inizieranno il 7 maggio. Sarebbero potuti iniziare anche lunedì 5 o martedì 6, ma l'assemblea cardinalizia ha optato per mercoledì «anzitutto per motivi logistici», come reso noto dal Corriere della sera che cita un cardinale.

Risolto il rebus dei cardinali votanti: ecco chi eleggerà il nuovo Papa - Nella settima Congregazione dei Cardinali che si è svolta questa mattina, i porporati hanno finalmente preso una posizione sul numero dei cardinali elettori che, come noto, eccede di ben 15 unità (compresi i due che non parteciperanno al Conclave per motivi di salute) il tetto dei 120 imposto da Paolo VI e confermato da Giovanni Paolo II. Un tema, questo, di non poco conto e che da tempo era all'attenzione non solo di tutti i media internazionali, ma anche di giuristi e canonisti interrogati da più parti.

Il Conclave inizia il 7 maggio. Ecco dove mangiano i cardinali prima della scelta del nuovo Papa - Panini al Caffè dei Papi, carciofi a La Taverna, carbonara da Marcantonio e gelato alla Latteria Giuliani: Roma a tavola nella vigilia del Conclave

