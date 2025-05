Aspettando il nuovo Papa i cardinali diventano di cioccolato e pasta di mandorle

cardinali Papabili in cioccolato e pasta di mandorle Parolin, Pizzaballa, Tagle. Il conto alla rovescia è partito. Solo una manciata di giorni ci separa, ormai, dall’attesissimo “Habemus Papam!”, ma già da un po’, tra addetti ai lavori e non solo, si prova a prevedere chi possa prendere il posto di Papa Francesco venuto a mancare a Pasquetta.Un’attesa che, mai come stavolta, sta incuriosendo anche i più giovani e chi non frequenta assiduamente la chiesa, molti dei quali si stanno cimentando con l’insolito FantaPapa, cui si può partecipare fino all’inizio del Conclave. Gioco, che punta a ipotizzare proprio chi possa ricoprire la carica di Pontefice.A Sorrento, intanto, il pasticciere delle celebrity Antonio Cafiero e il figlio Mario, con l’ironia e l’originalità, che da sempre li accompagnano, dopo aver creato per Pasqua un maxi-uovo dedicato al Giubileo e, manco a farlo apposta, a Papa Francesco, hanno realizzato – in cialda croccante, pasta di mandorle e cioccolato – una schiera di “dolcissimi” cardinali, che hanno letteralmente invaso il bancone degli ice cream della nota gelateria di corso Italia. 🔗 In attesa del successore di Francesco, a Sorrento, il pasticciere delle celebrity Antonio Cafiero realizza ibili indiParolin, Pizzaballa, Tagle. Il conto alla rovescia è partito. Solo una manciata di giorni ci separa, ormai, dall’attesissimo “Habemusm!”, ma già da un po’, tra addetti ai lavori e non solo, si prova a prevedere chi possa prendere il posto diFrancesco venuto a mancare a Pasquetta.Un’attesa che, mai come stavolta, sta incuriosendo anche i più giovani e chi non frequenta assiduamente la chiesa, molti dei quali si stanno cimentando con l’insolito Fanta, cui si può partecipare fino all’inizio del Conclave. Gioco, che punta a ipotizzare proprio chi possa ricoprire la carica di Pontefice.A Sorrento, intanto, il pasticciere delle celebrity Antonio Cafiero e il figlio Mario, con l’ironia e l’originalità, che da sempre li accompagnano, dopo aver creato per Pasqua un maxi-uovo dedicato al Giubileo e, manco a farlo apposta, aFrancesco, hanno realizzato – in cialda croccante,di– una schiera di “dolcissimi”, che hanno letteralmente invaso il bancone degli ice cream della nota gelateria di corso Italia. 🔗 Puntomagazine.it

Su altri siti se ne discute

Conclave, c’è la data: ecco quando inizia la riunione dei cardinali per eleggere il nuovo papa - La congregazione generale dei cardinali ha deciso la data di inizio del Conclave, la riunione che porterà all’elezione del nuovo papa dopo la scomparsa di Bergoglio. I lavori inizieranno il 7 maggio. Sarebbero potuti iniziare anche lunedì 5 o martedì 6, ma l’assemblea cardinalizia ha optato per mercoledì «anzitutto per motivi logistici», come reso noto dal Corriere della sera che cita un cardinale. 🔗lettera43.it

Cardinali, quanto guadagnano? Il nuovo stipendio dopo il taglio voluto da Papa Francesco per ridurre le spese - I cardinali sono le "star" del momento. Dopo la morte di Papa Francesco, si sono riuniti a Roma e si stanno preparando a eleggere il nuovo pontefice. Lo faranno a maggio durante il... 🔗leggo.it

Chi sono i 4 cardinali veneti nel Conclave che elegge il nuovo Papa - Venezia, 23 aprile 2025 – Nei giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, si guarda già al nuovo pontefice. Il Veneto avrà una buona rappresentanza all’interno del Conclave. Sono in quattro i cardinali della nostra regione che partecipano all’elezione del nuovo Pontefice: Mario Zenari e Claudio Gugerotti hanno raggiunto la Capitale nella serata di lunedì 21 aprile, dove erano già presenti i cardinali Pietro Parolin e Fabio Baggio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Aspettando il nuovo Papa i cardinali diventano di cioccolato e pasta di mandorle; Papa Francesco, le ultime notizie in diretta | Reina: «Non è il tempo di rivalse e alleanze di potere». E traccia l'identikit del nuovo Papa; Verso il Conclave, con 2 cardinali in meno scende il quorum. Becciu: Rinuncio; Aspettando il 267.mo Successore di Pietro. Il Conclave: una storia tra Medioevo e futuro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Aspettando il nuovo Papa, ecco chi può emergere e chi può decidere il Conclave - Il prossimo 7 maggio i 135 Cardinali elettori del Sacro Collegio (ovvero coloro che hanno meno di 80 anni) saranno chiamati a fare il loro ingresso nella Cappella Sistina e dare inizio al Conclave che ... 🔗tpi.it

Il toto-Papa, chi sono i cardinali in pole per succedere a Bergoglio - Una volta erano chiamati i "principi della Chiesa", un appellativo che Papa Francesco ha mandato definitivamente in archivio, evocando per i cardinali sempre e solo il mandato di servizio, sia come ... 🔗ansa.it

Conclave, quando inizia e cosa faranno i cardinali elettori: il ruolo delle Congregazioni. Marx: «Papa italiano? Tutto è aperto» - Quello che si sta preparando per eleggere il successore di Papa Francesco «non sarà un Conclave lungo». A dirlo è una voce autorevole come quella del cardinale ... 🔗leggo.it