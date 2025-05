Ascolti TV Total Audience | Giovedì 1 Maggio 2025 Il Paradiso delle Signore +77K cresce più di tutti

Giovedì 1 Maggio 2025, in Total Audience su Rai1 Che Dio ci Aiuti 8 ha interessato 3.543.000 spettatori pari al 18.74% di share nel primo episodio e 3.133.000 spettatori pari al 19.9% nel secondo episodio. Su Canale5 Cado dalle nubi ha conquistato 2.055.000 spettatori con uno share del 12.02%. Su Rai2 il finale di Blue Bloods intrattiene 672.000 spettatori (3.46%) nel primo episodio, 687.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio e 714.000 spettatori (5.16%) nel terzo episodio. Su Italia1 Mission: Impossible – Rogue Nation incolla davanti al video 946.000 spettatori con il 5.64%. Su Rai3, dopo la presentazione dalle 20:03 alle 21:05 (1.766.000 – 10.37%), il Concerto del Primo Maggio, dalle 21:08 alle 00:17, segna 1.796.000 spettatori pari all'11.29%. Su Rete4 Dritto e Rovescio Totalizza un a.

Ascolti Total Audience di giovedì 1° maggio - Nella rilevazione della Total Audience di giovedì 1° maggio 2025 rilasciata da Auditel, la Rai fa registrare nella prima serata un ascolto di 8 milioni 15mila 244 spettatori, con il 41,7% di share. Ne ... 🔗rai.it

