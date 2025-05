ASCOLTI TV 1 MAGGIO 2025 | CHE DIO CI AIUTI CADO DALLE NUBI IL CONCERTONE DEL 1 MAGGIO TRA POMERIGGIO E SERA

ASCOLTI TV 1 MAGGIO 2025 • Giovedì •Gli ASCOLTI tv di giovedì 1 MAGGIO 2025 con il Concerto del 1° MAGGIO e Che Dio Ci AIUTI 8 in una giornata quasi estiva. Ecco i dati di ieri. GruppiR A I24H – xPT – xM E D I A S E T24H – xPT – xTg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – xStorie Italiane – x + xE’ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Economia – x + xLa Volta Buona Special – xIl Paradiso delle Signore – xTg1 – xPres. La Vita in Diretta Festivo – xLa Vita in Diretta Festivo – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – x + xChe Dio Ci AIUTI 8 – x (x + x)TC – nel POMERIGGIOG – xO – xChe Dio Ci AIUTI 8 – xPorta a Porta – xPrima Pagina Tg5 – xTg5 – xMattino 5 News Life – x + xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xThe Family – xThe Couple – xThe Family – xPOMERIGGIO 5 Life – x + xPOMERIGGIO 5 Life Saluti – xAvanti un Altro! Story – xAvanti un Altro! Story – xTg5 – xStriscia La Notizia – xCADO DALLE NUBI – xTC – nel POMERIGGIOG – xO – xCADO DALLE NUBI – xInfiniti + Tg5 – x + xCANALE 5: THE COUPLE ALLA DOMENICA PER IL COLPO DI GRAZIA FINALE E TANTI SALUTIUn Ciclone in Convento – x + xTg2 – xRadio2 Social Club – xTg2 Italia Europa – xTg Sport – xI Fatti Vostri – x + xTg2 – xTg2 Tutto il Bello Che C’è – xTg2 Medicina 33 – xOre 14 – xBellaMa’ – x + xLa Porta Magica + E Poi. 🔗 Bubinoblog - ASCOLTI TV 1 MAGGIO 2025: CHE DIO CI AIUTI, CADO DALLE NUBI, IL CONCERTONE DEL 1 MAGGIO TRA POMERIGGIO E SERA TV 1• Giovedì •Glitv di giovedì 1con il Concerto del 1°e Che Dio Ci8 in una giornata quasi estiva. Ecco i dati di ieri. GruppiR A I24H – xPT – xM E D I A S E T24H – xPT – xTg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – xStorie Italiane – x + xE’ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Economia – x + xLa Volta Buona Special – xIl Paradiso delle Signore – xTg1 – xPres. La Vita in Diretta Festivo – xLa Vita in Diretta Festivo – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – x + xChe Dio Ci8 – x (x + x)TC – nelG – xO – xChe Dio Ci8 – xPorta a Porta – xPrima Pagina Tg5 – xTg5 – xMattino 5 News Life – x + xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xThe Family – xThe Couple – xThe Family – x5 Life – x + x5 Life Saluti – xAvanti un Altro! Story – xAvanti un Altro! Story – xTg5 – xStriscia La Notizia – x– xTC – nelG – xO – x– xInfiniti + Tg5 – x + xCANALE 5: THE COUPLE ALLA DOMENICA PER IL COLPO DI GRAZIA FINALE E TANTI SALUTIUn Ciclone in Convento – x + xTg2 – xRadio2 Social Club – xTg2 Italia Europa – xTg Sport – xI Fatti Vostri – x + xTg2 – xTg2 Tutto il Bello Che C’è – xTg2 Medicina 33 – xOre 14 – xBellaMa’ – x + xLa Porta Magica + E Poi. 🔗 Bubinoblog

Ascolti tv del 1° maggio, chi ha vinto tra Che Dio ci aiuti 8 e il Concertone - Inizio in grande stile per maggio, che debutta con il grande appuntamento del Concertone da Piazza San Giovanni a Roma. Il tradizionale appuntamento con i diritti dei lavoratori si è rinnovato con la conduzione di BigMama, protagonista di un toccante monologo sul body shaming, insieme a Noemi ed Ermal Meta. La lunga diretta, come di consueto ospitata da Rai3, è iniziata dalle ore 15 e si è protratta fino a oltre la mezzanotte. 🔗dilei.it

Ascolti TV | Giovedì 1 Maggio 2025 - Nella serata di ieri, giovedì 1 maggio 2025, su Rai1 Che Dio ci Aiuti 8 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Cado dalle nubi ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 il finale di Blue Bloods intrattiene .000 spettatori (%). Su Italia1 Mission: Impossible – Rogue Nation incolla davanti al video .000 spettatori con il %. Su Rai3 il Concerto del Primo Maggio segna . 🔗davidemaggio.it

